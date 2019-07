Patricia Bullrich: “La Cámpora adoctrina, cree que es mejor un pibe chorro que un policía”

Tras el cruce (vía Twitter) entre Alberto Fernández y Nicolás Dujovne, en las últimas horas fue la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se refirió al precandidato a Presidente por el frente De Todos.

En diálogo con A24, la ministra partió por comentar los anuncios realizados por los pilotos de Aerolíneas Argentinas, LAN y Andes, entre otras aerolíneas, que esta semana comenzaron a transmitir por los altavoces de los aviones sus reclamos.

“Es algo ilegal, es propaganda fuera de lugar, los pasajeros no tienen por qué escuchar los mensajes. Esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va, eso es el kirchnerismo. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa, pensamos distinto´”, marcó Bullrich.

Posteriormente habló sobre Fernández y su vínculo con el kirchnerismo: “Si lo ves a Alberto Fernández en su relación con la prensa es una persona agresiva. Como que siempre parte de esa barrera de que el otro lo quiere destruir, lo quiere matar, lo quiere desarmar”.

"Cuando uno mira las ideas económicas, y empieza a surgir de nuevo la idea del cepo y del control de cambios, cómo analizan la Justicia como algo que debe ser controlado, me parece que esas son marcas de la gestión kirchnerista, que dejó marcas muy profundas en su gestión y tenía muy claro quiénes eran sus enemigos", profundizó la ministra.

"Cuando fue parte del gobierno, Alberto Fernández siguió los lineamientos del kirchnerismo, y cuando estuvo fuera del gobierno fue muy agresivo contra su propio gobierno, al que vuelve ahora. Cuando uno formó parte de algo, no ayuda a destruir lo que construí", concluyó en este punto.

En sintonía con esto último es que definió al kirchnerismo como un espacio con “rasgos autoritarios” que “no se siente cómodo en la división de poderes y la idea de la república. Se sentiría más cómodo con un cambio constitucional modelo Venezuela. Es un modelo bien soviético, en el sentido de que el poder popular es lo máximo”.

Por último, se refirió a La Cámpora y su rol en la vida política nacional: “La Cámpora es una organización dogmática, con un pensamiento que no te deja mirar al que piensa distinto (...) Cuando yo era de la JP era dogmática, creíamos que éramos los dueños de la verdad. La Cámpora adoctrina, cree que es mejor un pibe chorro que un policía”.