Giménez y la ambición de pelear el ascenso

El fútbol te da revancha. Diago Giménez viene de descender con Juventud Antoniana del Federal A donde se formó futbolísticamente y estuvo a préstamo desde Lanús con quién rescindió contrato luego de un breve paso por Alvarado de Mar del Plata. Pero el volante central que también puede jugar de zaguero ahora vive un presente ambicioso en "La Tacita de Plata" porque jugará la Primera Nacional con Gimnasia donde tuvo que ganarse un lugar entre cientos de jugadores un lugar durante la prueba consumada hace un tiempo atrás para ser considerado por el técnico Marcelo Herrera.

"Muy contento por el grupo y cómo me abrió las puertas. La verdad me siento muy feliz por la pretemporada que hice, pude estar a la par de todos mis compañeros que era lo que quería y de apoco ir buscando ese ritmo de Nacional B que es la primera vez que voy a jugar", agregando que "siento que el grupo se armó para pelear cosas importantes y obviamente cuando uno entrena con este tipo de compañeros se va emparejando para arriba, voy aprendiendo, creciendo y mejorando en cada entrenamiento con cada cosa que me pide "Popeye" (Herrera) y por eso estoy muy contento y metiéndole a full en el último tramo que queda de preparación", comenzó contando el salteño.

En alusión a la pretemporada y los refuerzos que llegaron al "lobo" admitió que "venimos bajando las cargas, tenemos programados dos amistosos para la semana que viene con San Martín de Tucumán y después con Central Norte. Fue una preparación dura y los chicos vienen entrenado desde hace dos meses y medio prácticamente y ahora aflojando con la pelota y siendo más explosivos en velocidad", acotando que "me parece que todos los jugadores que fueron llegando son de jerarquía, en el caso de Busse, Nahuel Zárate y después los chicos que ya estaban aquí como Frezzotti que nos van marcando el rumbo a los más chicos. Estoy muy contento de formar parte de este grupo", detalló.

El joven de 22 no ocultó sus ilusiones en el "lobo" y aseguró que "nos preparamos para pelear arriba, es la idea, por ahí en los amistosos ya se va viendo la idea de Marcelo (Herrera), además nos rozamos con equipos de primer nivel como Colón de Santa Fe, Atlético Tucumán y San Martín con quien vamos a compartir la categoría. Pero esos rivales te marcan la pauta de que venimos trabajando bien. El DT me utiliza como sttoper por izquierda pero sabe que si necesita en otra posición puedo llegar a rendirle como volante centra que es donde conozco bien. Igual donde estoy jugando ahora me siento bastante cómodo y feliz", señaló.

Giménez asumió el riesgo natural en el fútbol y se refirió a su llegada a Jujuy relatando que "era un objetivo probarme, una apuesta muy fuerte porque antes de venir tuve que rescindir contrato con Lanús y fue una apuesta muy fuerte, me planté el objetivo de quedar si o si, me preparé dos meses solo en Salta par que se dé y gracias a Dios las cosas salieron.

En el tramo final remarcó que "Gimnasia es un club de Primera División y por ahí en Juventud de donde vengo hace varios años que las cosas se vienen haciendo mal, recién ahora cambió la dirigencia y las cosas van mejorando de a poco pero ni hablar aquí se ve la diferencia y cuando me preguntan lo comparo con los años que estuve en Lanús porque es increíble las comodidades que te dan aquí", finalizó.

Gimnasia ensaya en el “23”

Hoy desde las 9.30 en el estadio “23 de Agosto” el plantel de Gimnasia y Esgrima a las órdenes de su entrenador Marcelo Herrera tendrá una nueva práctica de fútbol en la que serán parte los equipos de Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro.

Los duelos serán a puertas cerradas.

Gimnasia está atravesando la última parte de la pretemporada de cara al inicio de la Primera Nacional pactado para el fin de semana del 17 de agosto.

Otros amistosos confirmados para el “lobo” serán frente a dos equipos populares de la región.

El domingo 4 de agosto los “albicelestes” visitarán San Miguel de Tucumán para medirse con San Martín en el estadio “La Ciudadela”. Por la mañana desde las 10 se enfrentarán los equipos alternativos. El plato fuerte será a la tarde cuando los combinados titulares se midan con presencia de público. Aquellos medios interesados en asistir al duelo para la cobertura del mismo deberán acreditarse mandando un correo electrónico a acreditaciones@clubatleticosanmartin.com.

Además desde el departamento de prensa del “lobo” se informó que el último amistoso de preparación se realizará en el estadio “23 de Agosto” ante Central Norte de Salta con fecha y horario a confirmar.

La Primera Nacional, categoría de ascenso en la que participará el elenco jujeño, definirá su fixture en los próximos días. Se estima que el 1 de agosto se presentará la divisional con una ceremonia que se emitirá por TyC Sports y allí se anunciará los integrantes de las dos zonas en las que se dividirá la máxima categoría de ascenso en la temporada 2019/2020. Hace unos días trascendió un grupo pero no está nada confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino al respecto del armado de los mismos.