Prevención de hepatitis en la clínica Nuestra Señora de Fátima

Una importante campaña para la detección de la hepatitis se realizó en la clínica "Nuestra Señora de Fátima" de la ciudad de Palpalá.

El testeo gratuito se concretó en los últimos días en el horario de 9 a 13, como iniciativa de los médicos Estela Manero y Aldo Carattoni, por haberse recordado el Día Mundial contra la Hepatitis.

Brindándole a la campaña un fuerte impacto social y preventivo, la clínica "Nuestra Señora de Fátima" realizó los tests gratuitos con un amplio grado de aceptación a la propuesta, llegando incluso personas de Ciudad Perico y San Salvador de Jujuy a cumplir el correspondiente control.

El profesional médico Aldo Carattoni, especialista en el tema, señaló: "la campaña marchó bastante bien, bastante gente a pesar del frío que hubo en estos días. Estamos contentos por la cantidad de personas que se sumaron y las consultas que nos hicieron", señaló.

En cuanto a las consultas más recurrentes de las personas, el profesional informó: "la gente nos preguntaba sobre las diferencias entre la hepatitis B o C. Les explicamos que la hepatitis B es la cual tiene vacunación y si uno se vacuna queda protegido; en cambio la hepatitis C es un virus diferente, no tiene vacuna pero tiene tratamiento, que es más corto, por eso es tan importante hacerse el testeo. Con 6 meses de tratamiento se cura la hepatitis C y de no detectarla a tiempo, va haciendo una hepatitis crónica que después termina en una cirrosis, con la gravedad que eso implica y en el que es necesario un trasplante hepático", explicó.

Resaltó sobre la importancia de la prevención y dijo: "no hay que esperar, porque la hepatitis es una enfermedad silenciosa que no causa ningún síntoma, la persona no sabe que la tiene; por eso es importante detectarla en ese estadío, para controlarla en el momento que es asintomática, y no esperar al instante de la aparición de algunos de los síntomas. Por ejemplo ponerse amarillo, porque ahí ya estamos llegando tarde, porque ya hay una evolución de la enfermedad", indicó también Carattoni.

Rápido control

Estela Manero, por su parte, señaló: "la gente ha respondido de muy buena manera: numerosas personas se hicieron el test, les dimos los resultados", dijo sobre la campaña preventiva realizada en la clínica palpaleña.

Durante las jornadas de la campaña no solo se realizaron los tests de manera rápida, sino que además se pudieron llevar adelante consultas con los especialistas, quienes evacuaron toda inquietud de los pacientes. "La idea no solo era la de hacer el test sino que la gente pueda realizar sus consultas si desconoce de qué se trata. Nosotros les brindamos toda la información que necesiten para completar la campaña", indicó la profesional.

Los tests se realizaron hasta las 13 con una gran concurrencia de gente, especialmente de la ciudad de Palpalá, y la toma de conciencia sobre la importancia de prevenir la hepatitis.

El martes en el hospital “San Roque”

En el hall del hospital “San Roque” de esta capital se instalará este martes un stand informativo sobre hepatitis virales. En el mismo, de 8.30 a 12.30, se podrán hacer consultas sobre vías de contagio y prevención y un testeo bioquímico para hepatitis B y C. Allí también se entregarán folletos informativos sobre hepatitis virales, recomendaciones y se aplicará vacuna para hepatitis B.

El stand estará a cargo de la médica Susana Ceballos, del Programa Nacional de Control de Hepatitis Virales Jujuy, y del personal de la Unidad de Educación para la Salud de ese nosocomio.