El fiscal electoral le recordó al presidente Macri la vigencia de la veda electoral

El fiscal electoral Jorge Di Lello emitió una Resolución en la que le recordó al presidente Mauricio Macri la "prohibición de la inauguración de obras públicas" en los últimos 25 días de la campaña electoral. Y remitió a un dictamen del año 2011, cuando el diputado radical Ricardo Gil Lavedra cuestionaba un video de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que se emitía pocos días antes de esa veda electoral.

Es que Macri, en los últimos días, participó de actos en obras públicas realizadas durante su gestión. Por ejemplo, el viernes 19 de julio, el Presidente recorrió la obra de repavimentación y ensanchado de la ruta provincial 51, en la ciudad de Olavarría, junto con María Eugenia Vidal. En ese acto, Macri destacó su "absoluta" confianza en la gobernadora bonaerense y remarcó los "kilómetros de rutas" que realizó su gobierno.

La restricción para la participación en actos de obras públicas es de 25 días antes de las elecciones para los funcionarios nacionales y de 15 días para los provinciales. Por eso, en el acto de la ruta 51, no había restricciones para que Vidal participara de ese acto, "pero Macri no debería haber participado ahí", dijeron fuentes judiciales a Clarín. Y agregaron: "No hubo presentaciones. Pero el fiscal debe recordar la prohibición".

Es que en mayo pasado, con la modificación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, se estableció que la veda electoral para el Presidente se ampliaba, al pasar de 15 a 25 días antes de la votación. Por eso, en el dictamen de 2011, que se hizo ante el reclamo de Gil Lavedra, figura que el límite para esa veda es de 15 días, aunque ahora la restricción es de 25 días, aclararon en la Justicia electoral.