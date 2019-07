Mañana podría haber un paro del transporte

De no haber hoy acuerdo en negociación paritaria, los trabajadores iniciarían medidas de fuerza y en la provincia se adheriría.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentra en plena negociación salarial en el marco de la paritaria nacional. El gremio de los trabajadores del transporte de pasajeros pide una recomposición salarial del 20 por ciento y sus dirigentes adelantaron que de no llegar a un acuerdo iniciarían una medida de fuerza a nivel nacional, que incluiría un paro en el servicio del transporte. Hoy se conocerán las definiciones al respecto.

Las empresas de transporte locales formaron una comisión de enlace, que solicitó al gobernador Morales una reunión urgente.

Así lo manifestó el secretario gremial de la UTA-delegación Jujuy, Nicolás Abett, quien explicó que en Buenos Aires se llevan adelante las negociaciones paritarias y que hoy se conocerá si hay acuerdo o no; dependiendo de eso mañana podría haber paro del transporte. "Nosotros solicitamos un 20 por ciento de aumento a partir de marzo y una suma no remunerativa por los meses de marzo, abril y mayo, de un total de 16 mil pesos. Mañana (por hoy) ya se cierran las paritarias y si no hay acuerdo, el jueves se iniciaría una medida de fuerza nacional", sostuvo el dirigente local.

En relación a la situación provincial del sector advirtió que es "crítica", y que el pago de sueldos de los trabajadores del transporte viene con retraso. "Las empresas recién están cancelando el pago de sueldos del mes de mayo y hasta el momento, de este mes solo tres empresas dieron anticipos a los trabajadores. Nosotros pusimos como fecha límite el 10 de julio para que depositen el sueldo de junio y el aguinaldo, porque ya están retrasados", aseguró Abett.

Posible medida local

En este sentido también recalcó que si hasta el próximo miércoles no se liquidan los sueldos y aguinaldos, también irían al paro, al margen de la convocatoria nacional. "La situación es muy crítica y no sabemos cómo se va a definir", reiteró el dirigente de la UTA-Jujuy.

"Estamos en diálogo permanente con las empresas, pero desde las mismas dicen que no tienen los fondos suficientes para hacer frente a esas obligaciones. Están esperando alguna ayuda por parte del Gobierno provincial, pero no sé si resolverán algo", concluyó Abett.