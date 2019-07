Crece el arte "Drag Queen" en la provincia de Jujuy

Por Luis Caraballo

Más de 30 jóvenes en la provincia de Jujuy se dedican hoy al arte "Drag Queen". Anteriormente sólo se presentaban en eventos de la comunidad Lgbti, y actualmente son contratados e invitados para hacer presencias en cumpleaños, fiestas de 15 años, de egresados, casamientos y aniversarios, lo que demuestra un crecimiento en la dedicación a este arte.

Las características de un drag queen es que exagera los rasgos femeninos en lo masculino y su vestuario es extravagante. No solamente son gays los que se dedican a este arte, sino también hombres y mujeres heterosexuales. Los zapatos que utilizan, como parte de su caracterización, tienen plataformas de más de 20 centímetros y únicamente se consiguen vía internet porque no son de fabricación masiva.

Según comentaron drag queens consultadas por este matutino son muchas las personas que se dedican a este arte. Un "drag king" es una mujer heterosexual que expresa los rasgos masculinos en lo femenino y un "drag butch" es un hombre heterosexual caracterizando lo femenino.

Para la puesta en escena de sus shows, tienen una preparación de casi dos meses. Cuentan con un cuerpo de bailarines, el vestuario es creado por ellos mismos y la dedicación al baile y mímica de canto son las cuestiones que deben precisar para la demostración de su talento.

Quienes realizan este arte lo definen como el conjunto de muchas disciplinas, tienen que saber peluquería, maquillaje, danzas, costura e inclusive armar su propia música para su presentación. Muchos de los que comienzan lo hacen a escondidas de los padres por temor al rechazo o al "qué dirán". Desde el inicio están sólo con el apoyo de amigos.

Año tras año se vienen realizando elección a nivel provincial y cada vez son más las candidatas que se presentan para ganar la banda y la corona de la provincia. Anteriormente estas elecciones eran en un pequeño salón del casco céntrico, ahora se trasladaron a una finca en lejanías de la ciudad buscando una capacidad mayor por la concurrencia que tienen. En la edición de este año organizada por Tasha Flowers, fue elegida reina de la provincia Kenia Box. La elección se realizó en el mes de mayo.

El nombre

La mayoría de las personas que se dedican a este arte, lo primero que piensan es en el nombre que van a utilizar. Muchos son conocidos, otros no, pero cada uno tiene un significado del personaje que representan. Casi todos tienen un significado en inglés. Otros están inspirado en personalidades conocidas de la farándula e inclusive hay páginas en internet que tienen un seleccionador de nombres según la composición del nombre de pila y el apellido. Según el sitio Zhazz, indica que “las drag queens se pueden distinguir entre dos categorías que las diferencian, por un lado encontramos a las reinas del desfile, drags que, como si se tratara de modelos, desfilan en concursos de belleza, mientras que por otro lado podemos hallar las reinas de la comedia.

Yo comencé hace menos de dos años. La primera vez me presenté en una elección y siempre admiré a una drag que ya falleció, se llamaba Maberic de Mendoza, la vi en un programa de televisión y me sorprendió. Mis papás no saben, pero igual los padres saben todo. Me gusta mucho y ojalá pueda seguir con esto. Hace poco se hizo la elección provincial a mediados del mes de mayo y la primera vez que me presenté no saqué nada. Esta fue la segunda vez y salí reina. Me esforcé y me dediqué para poder representar a Jujuy.

Este año cumplo ocho años y empecé hace mucho, en el 2014 me presenté en una elección provincial y no gané. Al otro año me volví a presentar y gané. En ese tiempo mi familia no sabía cuando me presenté, lo hice todo a escondidas con mi primo y una amiga. Después de esa elección se enteró mi familia. Me dijeron por qué no les había contado, que ellos me querían ver y yo me quedé sorprendido porque lo hice todo a escondidas. Nosotros tenemos un grupo de amigos que nos ayudamos entre nostros.

Yo este año cumplo siete años que soy drag queen. Empecé a los 18 años, hoy tengo 24. Para mí es una forma de expresarme demostrando y mostrando lo que me gusta que es todo el tema de la vestimenta extravagante, de crear mis propias cosas. Nos contratan en fiestas de 15 años, en eventos especiales y nos piden temáticas, hacemos shows, desfiles, presencias, de todos lados, es muy amplio. Está creciendo muchísimo a comparación de cuando yo empezaba, no se veía todo esto y no era muy conocido, hoy sí.

Yo empecé hace dos años por la motivación de un amigo que yo lo acompañaba a todos los eventos y me atraía un montón lo que hacían. Un día me dijo “vení, te produzco yo” y no quería saber nada por el tema de mi familia, no sabían nada. Pero una noche le dije que sí y ahí empezó. Con el paso del tiempo me gustó. Mi familia se enteró el año pasado. Le dije a mi mamá que practico este arte, soy gay y pensé que iba a ser algo duro para ella o para mi familia y cuando se enteraron fue algo inesperado porque me abrazó, estaba feliz.