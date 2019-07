A través de un evento en facebook llamado Activismo en conjunto Expo rural 2019, que ya tiene 731 interesados en su página de facebook, un grupo de veganos convocó a "activar en conjunto y de forma pacífica para repudiar la explotación y uso de animales". Si bien la actividad central en La Rural se dio este domingo, cuando los activistas fueron echados a rebencazos del predio, la idea es repetir la protesta este fin de semana.



"El sábado va a haber manifestaciones pacíficas en la puerta y el domingo está programada una vigilia en el mismo lugar, en la que se va a visibilizar la entrada de los animales al matadero", explicó Malena Blanco, miembro de Voicot, una organización de activistas por los derechos de los animales. "La idea es mostrar cómo llegan: sucios, lastimados, con un miedo tremendo, y ver a esas víctimas que después comemos", indicó.



Blanco no participó de los hechos del domingo pero dijo que "cuando no hay argumentos la respuesta más fácil es la violencia, siempre. Claramente se esperaba cierta agresión, pero no a ese nivel, que salgan con facones y corran a la gente con caballos. Era solo una manifestación pacífica de personas con carteles, entiendo que es una situación provocadora pero no violenta".