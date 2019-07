Se redujo la cantidad de constructoras en actividad

En Jujuy, el número de empresas constructoras en actividad correspondiente al mes de mayo disminuyó con respecto a abril.

La Uocra decidió negociar de forma trimestral las paritarias del sector, para seguir a la par de la inflación que arroja el Indec.

La provincia registró en mayo un total de 146 empleadores en actividad, mientras que en el mes anterior hubo 186, mes en el que Jujuy se convirtió en una de las cinco provincias que acrecentaron la cantidad de empresas constructoras.

Pero esta cifra positiva se revirtió en mayo cuando el sector de la construcción quedó conformado por 133 empresas contratistas y 13 subcontratistas, es decir, 40 empleadores menos que el mes anterior.

Sobre esta disminución del número de empresas que operan en la provincia, el secretario general de la Uocra Jujuy, Carlos Cárdenas, indicó que esta situación tiene impacto directo en los trabajadores del sector, sumado a otros factores como la culminación de obras.

"Hemos tenido muchos compañeros que fueron despedidos debido a que muchas obras de construcciones de viviendas ya terminaron y también se fue dejando gente del Parque Solar, debido a que se fueron terminando otras obras que teníamos en la estación transformadora en Susques", comentó.

Ante este panorama el referente de la Uocra advirtió que "son muchos los compañeros que hoy en día tienen que acudir al subsidio de desempleo que la Anses brinda a los trabajadores desocupados" para poder subsistir en medio de esta crisis económica.

En este marco y volviendo a la fluctuación en el número de empresas vigentes en el sector, Cárdenas aclaró que "cuando se habla de empresas es importante tener en cuenta que hay empresas que son unipersonales, es decir, que se inscribe un empleador en el Ieric como empresa nueva y a lo mejor tiene sólo dos trabajadores. Así, pese a ser una o dos personas figura como una empresa nueva más y la verdad es que para nosotros este tipo de empresas no tiene el impacto que necesitamos para una efectiva absorción de trabajadores desocupados".

Salarios

Sobre los salarios del sector, Cárdenas informó que la Uocra a nivel nacional ha finalizado la paritaria de 2018 con un incremento del 10% para el mes de abril que "se suma a todos los aumentos obtenidos en 2018 y hemos llegado al 52,3% de aumento durante este mes".

En lo que respecta a 2019 "tenemos un incremento del 5% a cuenta de los que son las negociaciones que se están llevando a cabo entre Uocra central en Buenos Aires y la Cámara Argentina de la Construcción", explicó.

Y agregó que antes de finalizar este mes tendrían la confirmación del porcentaje real para el primer cuatrimestre, que se pagará de forma retroactiva.

Cifras nacionales

Según el Ieric, a nivel nacional la cantidad de empleadores en actividad ascendió así a 19.332, un aumento de 260 respecto a igual período del año pasado. De esta manera, a contramano del resto de los indicadores sectoriales, la cantidad de empleadores alcanzó su máximo registro desde 2013 a esta parte.

Para la Uocra “si no hay obras, no hay empresas”

A nivel nacional, en el mes de junio se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción, así lo informó el secretario general de Uocra Jujuy, Carlos Cárdenas.

“En el país perdimos más de 30 mil puestos de trabajo porque no se ha reactivado la obra pública”, exclamó y explicó que la misma “no está paralizada pero sí muestra signos de una desaceleración importante en lo que respecta a construcción, tanto en Jujuy como en otras provincias del interior”, por lo que concluyó que “es lógico que si no hay obras, no hay empresas”.

Ante la reducción de 40 empleadores entre el mes de abril y el de mayo en la provincia de Jujuy, el referente de la Uocra explicó que “difícilmente una empresa se registre como nuevo empleador cuando no hay proyectos de construcción”, aclarando que en la actualidad

“ni las municipalidades ni el Gobierno provincial cuentan con el volumen económico para poder financiar obras”.

También recordó que fue de público conocimiento que el Gobierno provincial “había licitado 619 viviendas con fondos provinciales y que al día de hoy no se ha empezado ninguna obra de dicho proyecto”.

Sin embargo, Cárdenas destacó que el sector registró una fuerte incorporación de personal en la obra del Parque Solar, pero que “ya estamos en una tapa donde muchos trabajos de obra civil se fueron terminando, y estamos más que nada en trabajos de montaje mecánico y eléctrico, por lo que se necesitan más compañeros con especialidades y no así ayudantes que son los que ingresan en las obras en mayor proporción”, aclaró.

Por último, desde la Uocra se mostraron sorprendidos por la renuncia del Walter Morales al Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (Ivuj), que intuyen retrasaría las obras que estaban por ejecutarse.