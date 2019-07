El 15 inician inscripciones para la etapa local

Del 15 al 26 del corriente mes se realizarán las inscripciones para quienes quieran participar de la instancia clasificatoria de los Juegos Evita. La organización estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación.

Podrán participar niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años, como así también personas adultas mayores de toda la provincia en diversas disciplinas individuales y de conjunto.

Las inscripciones se registran para deportistas de San Salvador en las oficinas ubicadas en avenida Senador Pérez Nº 208 de la capital jujeña, de 7 a 13, para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 0388- 4221310/09, o solicitar información vía correo electrónico juegosnacionalesjujuy@gmail.com. Las personas del interior de la provincia deberán inscribirse en las direcciones de deportes de municipios y Comisiones Municipales correspondientes.

En esta oportunidad, niños, niñas y adolescentes de 10 a 18 años y personas de más de 60 años de toda la provincia podrán tomar parte en deportes individuales y de conjunto en categorías y modalidades.

Los deportes

En juvenil se realizará en categoría sub 14 en acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, canotaje, cestoboll femenino, fútbol 11 masculino y 7 femenino, ciclismo, mountain bike, esgrima, gimnasia artística, rítmica infantil y juvenil, handbol, hockey, judo, lucha, natación artística infantil y juvenil, natación, optimist, patín artístico, taekwondo, vóley playero, trampolín infantil y juvenil. En sub 15 básquet 5x5, karate, vóley, levantamiento olímpico, tiro y tenis de mesa. En sub 16 acuatlón, ajedrez, básquet 3x3, boxeo, ciclismo, fútbol 11 masculino y 7 femenino, handbol, hockey, pelota paleta, rugby masculino, windsurf. Sub 17 atletismo, básquet 5x5, vóley. Categoría adultos mayores: ajedrez, newcom, sapo, tejo, tenis de mesa, pádel y orientación, mientras que en la categoría de Deporte adaptado, las disciplinas serán: categoría sub 14 atletismo; categoría sub 16 atletismo; básquet 3x3, natación adaptada; categoría sub 18 atletismo, bocha, goalball, tenis de mesa y vóley sentado.