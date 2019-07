El acuerdo sería positivo si se mejoran condiciones

El acuerdo firmado recientemente entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) generó disímiles perspectivas respecto al impacto que podría tener para el país y la provincia. Desde la Unión Industrial de Jujuy se percibe como positivo pero se estima que debe haber políticas que permitan a las industrias reconvertirse y ser más competitivas. Desde la Cámara de Comercio Exterior, coinciden en que es una puerta abierta y oportunidad para exportar, y para el Centro de Empleados de Comercio (CEC) es negativo por considerarlo de uso político.

"En general este tipo de acuerdos donde existen posibilidades de establecer vínculos comerciales con economías importantes en general son auspiciosos. Es importante que se realicen acuerdos bilaterales de comercio, con la salvedad de que hay que ubicarse en dónde estamos, cuáles son las condiciones del país, con las condiciones de inestabilidad económica que tenemos, tienen que ser atendidos los planteos de algunos sectores, y que no sean esas aperturas indiscriminadas", precisó el referente de la Unión Industrial de Jujuy Nilo Carrión.

Consideró que si bien este acuerdo tiene distintas etapas y aún se desconocen los alcances estimó que es algo que se viene discutiendo desde hace mucho, inclusive en gestiones anteriores, en el marco general entiende que hay sectores industriales y actividades que conseguirán beneficios inmediatos. Sin embargo, estimó que hay otros sectores que hay que atender y generar las condiciones para hacerlos más competitivos, y que vayan reconvirtiéndose.

Es que consideró que en economías como la argentina no será tan fácil, y estimó que son pocos los actores que estarían en condiciones de participar mientras hay otros que necesitarán que se desarrollen y se estabilicen las variables económicas.

"No se puede pensar en ser competitivos con una carga fiscal como la que tenemos, no se puede pensar o exigirles a las empresas que sean competitivas con un esquema financiero como el que tenemos, que no permite hacer inversiones a un costo razonable, tenemos una carga sobre los costos laborales, los impuestos, en general, son altos y desgraciadamente impactan sobre el salario", precisó Carrión.

Por ello consideró que son puntos que se deben trabajar con el Estado para poder ser competitivos y que este acuerdo sea beneficioso. Además, estimó que debe analizar con los sectores cuáles son los que necesitan un tratamiento especial.

Consideró también que no debe ser una apertura indiscriminada, pero que en general el acuerdo es positivo por tratarse de una economía globalizada, para aprovechar las mínimas ventajas y paralelamente deben dar las condiciones para que las industrias argentinas hagan las reconversiones necesarias para que sean competitivas.

"Como marco global es positivo, y después hay que desglosar y ver qué tipo de asistencia o cómo esos sectores se pueden reconvertir, o si hay que prestar algún tipo de acuerdo para darle un plazo para que se adapten esas situaciones", precisó.

Estimó que con algunas regulaciones técnicas se pueden conseguir vinculaciones con ella para que en un plazo determinado se pongan en condiciones de igualdad para poder competir en esos mercados.

"La apertura indiscriminada que en muchos casos sería muy complicados competir y unas condiciones comerciales que contemplen los tiempos que se necesitan para que una economía como la nuestra medianamente estatizada y con miradas a futuro", afirmó.

Explicó que uno de los problemas para los desarrollos industriales son las inversiones, y es que entiende que son pocas las actividades industriales que pueden llegar lejos. A modo de ejemplo mencionó entre las condiciones cambiantes las retenciones a las exportaciones, o cuando aparecen tasas en jurisdicciones pequeñas que no se consideraron en inversiones pero afectan.

La UIA está preocupada

“Sabemos de la importancia de ampliar un mercado de unos posibles 500 millones de consumidores, siempre es de importancia si respetan las asimetrías. La Unión Europea tiene un PBI que quintuplica al Mercosur y registra diez veces más patentes que nuestra región, ante esto la información que tenemos es que vamos a liberar el 90% del comercio bilateral”, precisó Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina a un medio radial nacional.

Estimó que no fueron consultados, y consideró que el tema de las denominaciones de origen tendrá impacto en el país. Además, explicó que saben que se les dará una apertura a las empresas europeas para que participen en obras de infraestructura y equipamiento de los estados. “Estamos viendo que impacta en nuestro mercado interno. No hay conciencia de que casi el 80 % de nuestro PBI es el mercado interno”, afirmó Moretti y estimó que habrá que esperar la letra chica.

Consideró que en lo personal “está preocupado” ya que al analizar los distintos acuerdos firmados entre distintos países y la Unión Europea. De hecho explicó que con Chile es desde 6.600 millones de dólares, y México que tiene un tratado tiene un déficit de 17.000 millones de dólares, Egipto de 10.400 millones de dólares y Argelia de 13.000 millones de dólares. Estimó que se debe leer para saber dónde están parados y luego discutirse en el Congreso, y rever y ver qué hacer con las fábricas de autos, si seguirán las autopartes, de Argentina o de Brasil, interrogantes que aún tienen.

La opinión

“Sabemos que para que nuestras industrias sean competitivas también necesitamos las gestiones y el Estado pueda sostener una economía en un grado de competitividad que es el que quieren los países más desarrollados, inclusive vecinos nuestros tienen condiciones de estabilidad y acuerdos comerciales con buena parte del mercado internacional, y han desarrollado economías estables”, afirmó el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Nilo Carrión, entendiendo que faltan acciones para que la industria pueda tener competitividad.