Investigan a la mafia de los "certificados médicos"

Una auditoría llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas de la Provincia habría detectado una millonaria estafa al Estado provincial en la Policía de la Provincia y que tiene como principales sospechosos a los integrantes del Departamento de Sanidad de esa institución.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que esta metodología la habría iniciado un médico de la policía hace varios años atrás con el acompañamiento de colegas que otorgaban certificados médicos a cambio del pago de los mismos y que tienen siempre a los mismos profesionales como los responsables de expedir los mismos.

Con este modus operandi habrían sido muchos los profesionales que se habrían visto favorecidos económicamente con esta maniobra y logrado obtener "licencias médicas irregulares".

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia frente a este informe se habría solicitado se realice una exhaustiva investigación que dio como resultado que más de quinientos efectivos que tienen distintas jerarquías se beneficiaban por partida doble ya que los mismos, cobraban por no prestar servicios y además desarrollaban otras actividades laborales, como empleados en empresas de seguridad o bien como choferes de automóviles de alquiler, remís o taxis compartidos.

Esta defraudación sería cercana a los 334.992.000 pesos anuales para el Estado provincial pero además se vería seriamente afectada toda la familia de la policía, que hoy reclama por sus derechos, ya que este accionar habría provocado que los policías que cumplen con sus funciones vean cercenados sus beneficios de tantos años.

Uno de los temas que está bajo la lupa es el hecho que de quienes faltan a su trabajo no tienen descuentos de haberes ni sanciones disciplinarias y solamente cumplirían un arresto en su lugar de trabajo y sería esta otra de las metodologías que se utilizan en desmedro de la institución.

La investigación

El jefe del departamento Sanidad fue apartado de sus funciones y trasladado a dependencias de la Secretaría de Seguridad donde prestaría funciones secundarias ya que habría dejado de otorgar licencias.

Junto con este profesional que estaría próximo a retirarse se encontrarían no solo otros médicos que prestan servicio en la Policía de la Provincia, sino una red de médicos que junto a psicólogos y psiquiatras durante años otorgaron certificados que posibilitaron que personal con 9 años de antigüedad tenga hoy una licencia de ocho años.

Otros de los casos emblemáticos sería el de un oficial que desde hace cinco años que no presta servicio en la institución y al ser convocado para que justifique su situación y ante el riesgo de que se le otorgue el retiro habría manifestado su deseo de regresar.

El estudio arrojó, entre otros resultados, que había personal con licencias indefinidas por enfermedades de hasta 10 años, en los cuales "los efectivos seguían cobrando pero sin trabajar, además de las consecuencias por los trámites por retiros que duraban tiempos interminables".

La investigación se habría iniciado hace un par de años pero se mantuvo en medio de un extremado hermetismo a los efectos de poder contar con los elementos necesarios para iniciar las acciones legales correspondientes previo sumario administrativo.

Una fuente consultada afirma que "la licencia máxima es de dos años para la figura de licencia médica, aunque muchos de ellos la obtenían por razones ajenas a la actividad, como por ejemplo tratamientos psicológicos".

Señala la misma fuente que el dinero que se pierde anualmente podría representar en la calle "más de 600 nuevos policías que podrían estar trabajando al servicio de la comunidad, pero sin embargo por años bloquearon la incorporación de personal a la planta policial".

Más adelante consigna que muchos de los efectivos detectados se encontraban tramitando el "retiro por incapacidad", lo cual "implicaba que seguían cobrando su sueldo normal", señala.

Varias voces afirman que las irregularidades detectadas dentro de la Policía están siendo investigadas y se realizan los sumarios administrativos, los cuales una vez que son elevados a la Justicia "quedan en una etapa investigativa indeterminada".

“Ley pareja no es rigurosa” dice una carta redactada por policías

“No estamos de acuerdo que "algunos efectivos policiales’ canchereen con su enfermedad y si se descubre que incurrieron en falta y merecen que se los saque, estamos de acuerdo, pero estoy seguro, y si investigamos un poquito más, que dentro de estos 500 efectivos hay más de la mitad que están lesionados realmente”, dice una carta con varias firmas enviada a la redacción de El Tribuno de Jujuy.

“También se habló de que "estos Policías’ representarían hoy más de 600 nuevos policías que podrían estar trabajando al servicio de la comunidad”, y eso también está bien, afirman en la misiva.

“Está muy bueno que indaguemos y fiscalicemos a "todos’, pero señor gobernador pague a los policías las horas extras que nunca se pagan, y sino no recarguen” aclarando que “con el sobrante que se ahorra en horas extras también se puede incorporar nuevos policías”, siendo importante “aclarar, que no solamente el efectivo policial es el culpable de esta situación”.

“Sino por el contrario, es el Gobierno el que no agiliza los trámites y falla la policía en hacer el seguimiento, o también podemos preguntarnos ¿por qué en la gestión de Roberto Paniagua se suicidaban tantos policías?”.

“Ya no hablamos de 500 policías, sino de 8.000 a 9.000 policías que son normalmente recargados, y en forma diaria y a lo largo de toda su carrera”

En la carta los firmantes hacen repferencia a que “el Policía es el más noble de los funcionarios, es su formación que lo hace vulnerable para este tipo de situaciones, por su misma formación, ya que él "todo lo soporta’, "él cree que su pecho es un parabalas’, "él cree que nada lo hace salir de foco’, es tan fuerte, que es capaz de soportar "escupitajos, palabras de ofensas, amenazas constantes, que muchas de las veces, no sólo van hacia su persona, sino a su familia, a sus hijos, es tan fuerte que se siente que nada lo afecta’, cuando en realidad, es una persona como cualquier otra, sólo con una formación tal que lo hace especial, que hace que se crea todo lo que piensa que puede ser y puede soportar”.

“Salió hoy un gran título, que decía así: "Más de 500 policías cobraban sus salarios sin prestar servicios", Contaban con licencias médicas irregulares, ¿irregulares?, pues, ¿a que llamamos irregularidades?, a aquellos que hoy en día se encuentran "¿postrados en una cama por un procedimiento?", o a aquel "que hoy en día está sin una familia, sin poder compartir con sus hijos, ¿por los horarios impuestos por los jefes?, porque la señora, su mujer, su novia, su concubina, no entendía, eso que le decía el policía, cuando él o ella preguntaba, ¿por qué no venís a casa?, mirá la hora que es, o cuando los hijos le dicen "papá, ¿por qué no venís?, ¿te importa más tu trabajo que tu hijo?’, nosotros tenemos horario de entrada y no de salida”.

La carta debió ser resumida por cuestiones de espacio pero en su mensaje los policías solicitan igualdad de deberes y de derechos para todos más allá de los malos policiales que afectan a la institución.