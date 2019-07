La Virgen de Copacabana llegó al Ramal

Con gran fervor y marcada emoción, la comunidad sampedreña recibió la tarde del sábado a la imagen de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, la que de acuerdo a lo informado por los promesantes, permanecerá por espacio de quince días, visitando a las familias del Ramal jujeño. Gran cantidad de devotos, junto a integrantes de la banda de sikuris Territorios Argentinos y al párroco Daniel Alberto Baca, se apostaron en el Arco de Entrada, ubicado en el acceso sur de la ciudad, para aguardar la llegada de la "Mamita del Cerro", que hizo su ingreso en medio de clima festivo y el sonar de sikuris, tambores y redoblantes. Tras el saludo y la bendición del sacerdote, comenzó la procesión recorriendo las avenidas Presidente Perón y Siria, las calles Salta, Vélez Sarsfield, Miguel Aráoz, Rogelio Leach, Alsina y Mitre, en un trayecto de dos horas, hasta llegar al templo San Pedro de Río Negro. A su paso, con el místico sonido musical de los sikuris, la Virgen fue bendiciendo a niños, jóvenes, adultos y ancianos que se acercaron a saludarla. A su arribo al templo, la imagen que bajó desde el cerro para bendecir a sus hijos que habitan en la verde esmeralda geografía jujeña, fue recibida con aplausos, pañuelos y banderitas con los colores papales y el sonar de campanas, para luego, participar de la misa que fue presidida por el padre Daniel.

Tras el oficio religioso, en un momento solemne y de gran devoción, los integrantes de la banda de sikuris Territorios Argentinos ingresaron, procesionalmente, al templo para llevar la imagen hasta el domicilio de la familia Martínez, promesante anfitriona de este año.

El padre Daniel Baca indicó que la ciudad tiene muchos residentes del Norte, algunos tilcareños, que conforman la banda Territorios Argentinos, fundada en el año 1952 y que peregrinan todos los años al santuario de la Virgen de Copacabana en el Abra de Punta Corral entrando por Tilcara. "La Mamita del Cerro viene a visitar a sus hijos, a aquellos que ascienden hasta su santuario a tomar gracia y presentarle sus promesas y pedidos y a los que debido a su edad, ya no pueden hacerlo. Hoy, la hemos recibido y permanecerá hasta el mediodía del domingo 21 de julio visitando las familias devotas, capillas y comunidades parroquiales de San Pedro de Jujuy, de las localidades de Santa Clara, La Mendieta, La Esperanza y sus lotes".

Expresó su beneplácito por la fe y el cariño puestos de manifiesto por la gente al recibir la imagen de la Virgen, sumada la expresión cultural muy típica de esta zona que le puso emoción y un singular colorido. "Me sorprendió la cantidad de devotos que la recibieron y los que se fueron sumando en su recorrido. No es la primera vez que viene, lleva muchos años haciéndolo en la intimidad de los promesantes y devotos, pero este año lo hizo oficialmente despertando el interés de muchas personas. El 21 de julio la feligresía sampedreña la despedirá en la misa de las 11 y la procesión, porque la imagen tiene que estar a las 18 en Tilcara", subrayó el padre.

“La llegada de la Mamita del Cerro me emociona mucho"

Por su parte, el anfitrión, integrantes de la Banda de sikuris y anfitrión Carlos Martínez, explicó que son promesantes de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral y todos los años para la Semana Santa suben al santuario.

“Mi padre me llevó hasta allí cuando todavía no caminaba, sobre el lomo de un burro. Mi abuelo materno, mi padre y todos en mi familia, somos integrantes de la banda. La llegada de la Mamita del Cerro me emociona mucho, me conmueve la fe que tienen en ella muchos fieles sampedreños. Hace algunos años quienes integramos la banda nos propusimos traer la imagen todos los años, hicimos los trámites con el párroco de Tilcara quien prestó el consentimiento para poder traerla”, dijo, al tiempo de comentar que desde entonces, llega hasta este verde solar y que visitará a muchas familias que solicitaron su presencia.

“Le pido a la gente que venga a saludar a la Virgen que ha bajado del cerro para derramar muchas bendiciones para todos, más aún en estos tiempos difíciles. La Mamita del Cerro estará presente en la fiesta de la patrona de lote El Puesto la Virgen de El Carmen”, apuntó.