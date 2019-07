Siete autos fueron violentados en un estacionamiento

Un total de siete vehículos fueron violentados y alrededor de 20 personas resultaron damnificadas, luego de un raid delictivo ocurrido en una las playas de estacionamiento del hotel Termas de Reyes, cuando se desarrollaba un evento deportivo organizado por “Urku Trail Running”.

El hecho se registró el domingo pasado y la convocatoria tuvo alrededor de 500 personas que participaron del evento.

Según consta en las denuncias que se realizaron en la seccional 34º de Villa Jardín de Reyes, los vehículos fueron violentados en el momento que los participantes se encontraban en pleno evento y da cuenta de que al menos siete vehículos fueron violentados y los delincuentes se apoderaron de todas las pertenencias de al menos 20 personas.

“Lo que debía ser una ‘fiesta deportiva’ terminó siendo una situación muy triste”, publicó uno de los denunciantes en su cuenta de Facebook. “Se llevaron todo, ropa, celulares, dinero, pasajes, documentación personal y del automotor y todo el daño que se imaginen que le hacen a un vehículo”, continuó en su descargo uno de los damnificados.

Grande fue la sorpresa de los efectivos policiales que recepcionaron las denuncias, porque se acababan de enterar que en la zona de las termas había un evento deportivo que había convocado a casi 500 personas.

Además los damnificados se mostraron molestos porque los organizadores no brindaban respuestas y cuando tomaron conocimiento de los hechos de robo, no se molestaron en dar aviso a los efectivos policiales, para que se hicieran presentes en el lugar. Al contrario, los mismos damnificados tuvieron que hacerse presentes en sede policial.

En otro tramo del relato en las redes sociales de uno de los denunciantes, da cuenta que “las personas que hicieron esto, actuaron con inteligencia, tiempo y medios para llevarse tantas cosas porque hablamos de las pertenencias de más 20 personas, las afectadas”. Además en la denuncia los damnificados dejaron constancia que creen que los organizadores tienen responsabilidad sobre el triste episodio.

Según se pudo establecer, el evento deportivo carecía de los mínimos requisitos que se requiere para que los participantes puedan correr tranquilos. Por ejemplo no había puestos de hidratación, no había personal del staff en los distintos sectores, no había asistencia médica y los efectivos policiales no estaban al tanto de dicha convocatoria.