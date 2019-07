Vecinos palpaleños exigen soluciones para la colectora

Vecinos indignados por el estado deplorable que presenta la calle colectora a la avenida Libertad de Palpalá. Está destruida afectando a los automovilistas y transeúntes que circulan por allí. El arreglo de la avenida Libertad, lo que significó un logro, dejó en evidencia la falta de atención a la colectora que corre paralela a la avenida principal, la misma está ubicada del lado del barrio Santa Bárbara, por donde circulación de vehículos, transporte alternativo, particulares, ciclistas y moto vehículos se ven obligados a hacer peligrosas maniobras que ponen en riesgo su integridad física y la de terceros. Los reclamos han existido, pero no fueron escuchados, al iniciar las obras en la avenida principal, la Libertad, dejó la esperanza de que la colectora fuera parte de los arreglos que la zona, sin embargo dejaron abandonada a su suerte a la misma con el consecuente reclamo, produciéndose en hasta accidentes lamentables que pudieron evitarse.

La misma no tiene señalización, no tiene buena iluminación, "está en penumbras", señalaron los vecinos molestos por la falta de voluntad por parte de las autoridades comunales a responder a un pedido que representa hoy la inseguridad en esa zona, tanto para quienes circulan por la misma o para quienes transitan por las veredas las que están destruidas. Cabe destacar que se trata de una zona comercial, con un gran movimiento de vehículos y personas, por encontrase negocios de diferentes rubros que brindan sus productos en el lugar. "Pagamos los impuestos y no contamos con una calle en condiciones y las veredas están destruidas", señalaron vecinos del lugar al definir como "un verdadero peligro para quienes la transitan, siendo aún más peligrosa cuando llueve; por cuanto los baches son cubiertos de agua, ocasionando que muchos ciclistas o motociclistas se encuentren con los baches provocando un malestar y un latente peligro. Las veredas sobre el barrio Santa Bárbara, como el cordón cuneta, están destruidos en partes.