Es singular el "Agosto Cultural" para Abra Pampa, puesto que la "Capital de la Puna" festeja un nuevo aniversario, en esta ocasión serán 136 años. Desde hoy habrá distintas actividades que se extenderán hasta el mismo día en que Eugenio Tello fundara la "Siberia Argentina", el 31 de agosto de aquel 1883.

Semanas antes, la Dirección de Cultura trabaja en los preparativos del programa del "Agosto Cultural" que incluye de forma tradicional el ritual a la Madre Tierra con la corpachada, en el monolito de la plaza central de la ciudad desde las 11. Allí principalmente el jefe comunal José Luis Liquín es el encargado de la solemnidad a la Pachamama, junto a miembros de su gabinete y referentes principales de instituciones de la ciudad. Allí se verá representada la ceremonia que tendrá réplicas durante todo agosto por Abra Pampa y toda la Puna, donde el hombre puneño agradece a la "Pacha" por los favores concedidos y también pedirá por su propio bienestar y el de su familia. No falta nunca el pedido por abundancia en agua y pasturas para el ganado, no es en vano aquella copla que invoca "Pachamama Madre Tierra, no me comas todavía, mira que soy jovencito, tengo que dejar semillas".

Otras de las actividades netamente de canto entre melodías musicales del folclore y poesías, son los Miércoles Culturales, por años dicha festividad lleva a futuros artistas a desenvolverse en el escenario con el apoyo de sus docentes. Danzas en variedad, cantores solistas, conjuntos musicales y recitadores costumbristas deslumbran las noches culturales de los miércoles de agosto. El primer Miércoles Cultural, es decir el 7 de este mes, estará a cargo de Escuela Normal, nivel primario; el 14, Escuela de Frontera Nº 7; el 21, Escuela Nº 222, y el 28, a cargo de Escuela Nº 245.

La gran serenata se concretará el viernes 30, con la presencia estelar del grupo femenino Bolivia.

Se incluyen otras actividades dentro del programa oficial de los 136 años de Abra Pampa, como una nueva edición de la Feria de Llama que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 del corriente.

Festividades patronales como en honor a la Virgen de la Asunción en Casabindo con el tradicional Toreo de la Vincha de cada 15 de agosto, las patronales en honor a San Roque del 16 de agosto en Tambillos, entre otras, pero infaltablemente los festejos centrales de la ciudad del 31 de agosto con el acto central, el gran desfile cívico y militar, y las actividades gauchescas en horas de la tarde.

De esta manera Abra Pampa celebrará 136 años, entre aromas de coa y sahumerios, deleite de comidas regionales, la infaltable tijtincha y sabores de chicha.