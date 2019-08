Desde la oficina del Pami de Perico se hizo un llamado a todos los afiliados a que acudan a la sede de Villafañe 345 a retirar su tarjeta, ya que las mismas llegaron el año pasado y desde entonces todavía hay varias que faltan ser retiradas. También hay afiliados que tienen su credencial, pero todavía no pasaron para que se les active la nueva credencial.

Recordemos que la nueva credencial es una tarjeta plástica que va a permitir al afiliado acreditar su identidad con mayor seguridad. Además, cuenta con una banda magnética y código QR que permitirá, en una segunda etapa, simplificar trámites y agilizar la atención, incorporar nuevos sistemas de control y gestión para acelerar tiempos de autorizaciones y facilitar la entrega de medicamentos e insumos para el afiliado al Pami.

Del Pami Perico, Marisol Vacaflor dijo que "desde el mes de junio del año pasado ya llegaron las credenciales y estamos tratando de agilizar la entrega, porque en algún momento van a necesitar esta credencial y esperamos que los afiliados no tengan ningún problema con los médicos o al retirar medicamentos. Por eso solicitamos que se acerquen a la oficina, especialmente los afiliados de Pampa Blanca, Puesto Viejo y zonas rurales, allí todavía hay afiliados que no pasaron a retirar su nueva credencial, sucede también que no tenemos sus contactos telefónicos para llamarlos, por eso son, de esas zonas en gran mayoría, que todavía faltan retirar sus tarjetas".

Por último, Vacaflor manifestó que "si bien hace un mes que estamos en este nuevo domicilio de Perico, les recuerdo que no es necesario que venga el titular de la credencial, también pueden mandar a un familiar con el documento y así poder concretar este trámite que es necesario para el afiliado, deben traer el DNI original, carnet y dejar un contacto telefónico".

La nueva credencial también llega al domicilio a través del correo, es un sobre azul, se parece mucho a una tarjeta de crédito del banco. Para mayor información se puede llamar al teléfono 3884911595 del Pami Perico.