Así lo confirmó a El Tribuno una alta fuente del Gobierno Nacional y aseguró que "es mas probable que no aumento"

"Mañana (por hoy) no aumentará el combustible. No está confirmado que vaya aumentar. De hecho es más probables que no aumente" manifestó anoche a El Tribuno de Jujuy una alta fuente del Ministerio de Economía de la Nación, quien pidió reserva de su identidad, respecto a los rumores de un posible aumento en el precio de las naftas a partir de este mes.

El mes pasado, las petroleras aplicaron un aumento del 2,5% en el precio de las naftas, y 1,75% en el del gasoil.

Es que como viene sucediendo de manera sostenida prácticamente todos los meses, días atrás corrían fuertes rumores de una posible suba en los combustibles a partir de este mes, lo que puso en alerta a los propietarios de estaciones de servicio. Si bien hasta ayer los estacioneros de Jujuy no habían sido notificados de la suba por parte de las petroleras, y atravesaban con incertidumbre la noticia, advirtieron que, a nivel nacional, se hablaba de un incremento de entre el 2% y 2,5%.

Una de las referentes de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, Silvia Ficoseco advirtió que según trascendidos, para este mes se preveía una nueva suba en el precio de los combustibles. "Si bien hasta hoy (por ayer) no tenemos ninguna confirmación, no seria raro porque en ninguno de los aumentos anteriores fuimos notificados, recién nos enteramos cuando ya estaba aplicado el aumento", dijo a la vez que aclaró que el incremento se justificaría debido a que "quedó un resabio del ultimo aumento del precio del impuesto interno que creíamos que iba a quedar en suspenso".

En este sentido, desde su punto de vista consideró que este ultimo aumento "no tendría mucho sentido, teniendo en cuenta que el dólar mantuvo su precio e incluso tendió a bajar al igual que el precio del crudo, que son los dos factores por lo que se podría mover el precio del combustible. Entendemos que en el país hay una inflación importante, pero aun así personalmente creo que no hay razón para subir el combustible".

Por otra parte, Ficoseco también adelantó que, al margen de los rumores de aumento de agosto, en septiembre podría haber un nuevo incremento, ya que por ley el impuesto interno al combustible tiene actualizaciones trimestrales. "El impuesto interno se actualiza cada tres meses y de acuerdo al índice inflacionario nacional. Teniendo en cuenta que la inflación sigue creciendo, tendría que haber una suba, pese a que no tenemos ninguna certeza de que así sea", dijo.

"Ya casi nadie llena el tanque"

Respecto al comportamiento que tienen los consumidores a partir de las constantes subas, Ficoseco advirtió que si bien las ventas cayeron un 8%, este mes repuntaron. "Desde enero en general, las ventas vienen bajando, sin embargo este mes se mantuvo estable y en el caso particular de Jujuy, diría que subió un poco en julio por las vacaciones y porque es un mes en el que llegan muchos turistas, además inicia la zafra, es decir que de por sí es una época en la que siempre hay mayor consumo de combustible" aclaró.

Mencionó además que, en general, la mayoría opta por comprar con tarjetas de crédito y débito y que "hace mucho la gente ya no llena el tanque, directamente compran montos fijos de combustible".

“Si se aplica la suba, el litro de nafta super superaría los $50"

En caso de aplicarse un hipotético aumento del 2%, en las estaciones de servicio el litro de naftas super podrían superar la franja de los $50.

En base a los precios actuales, el incremento elevaría los montos de la siguiente manera: en estaciones de servicio YPF la nafta Súper pasaría a costar de $49,14 a $50,12 y la Diesel 500 de $45,43 a $46,33; por su parte, en las estaciones Axion la nafta Súper pasará de $49,64 a $50,63 y el Diesel de $46,63 aumentaría a $47,56.

En tanto, Refinor mantendría los mismo montos que YPF, de modo que la Súper Max aumentará de $49,17 a $50,12 y el combustible Diesel Max de $45,43 pasaría a costar $46,33.

Los combustibles mas caros quedarían en manos de las estaciones de servicio Shell donde la nafta Súper pasaría a costar de $50,42 a $51,42 y la Fórmula Diesel de $47,58 a $48,53.

De este modo, en promedio, la mayoría de los combustibles “super” tendrían un incremento de $1, que si bien no parece significativo, en cantidad podría sentirse un poco más.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, aseguraron que a partir de las subas, en general, en los últimos meses se redujo notablemente el consumo de las naftas premium, incrementandose el de naftas súper.

Si bien algunos optan por instalar equipos de GNC en sus vehículos para abaratar costos, no se evidencia un crecimiento importante, “mas bien es un cambio progresivo, ya que esto demanda una inversión importante que ronda los $40.000, por lo que no todos pueden acceder a esta alternativa”, concluyó una de las referente de la entidad, Silvia Ficoseco.