Honrar la pacha en agosto y durante todo el año

Una de las tantas costumbres que tenemos los jujeños es agradecer a nuestra querida Pachamama mediante un ritual que se realiza en agosto, en el que le brindamos ofrendas como muestra del cariño que le sentimos.

Es característico también que a la par de esto, las personas enciendan un sahumerio para ahuyentar los posibles males que hayan quedado en sus casas.

Desde el primero de agosto hasta que termina el mes es común ver en los hogares realizar este acto de afecto que convoca a toda la familia, amigos y otros allegados que se juntan para esta celebración tan importante.

Durante el ritual solemos agradecer a la madre tierra por darnos ese sostén todos los días, pero parece que ese agradecimiento, en algunos casos, se lleva a cabo solamente durante el mes de agosto. Porque hay personas que, lamentablemente a diario arrojan residuos a la calle o ensucian otros lugares provocando contaminación o el fastidio de la población.

En nuestra provincia existen organismos gubernamentales y no, que dedican su trabajo a mejorar las condiciones ambientales de Jujuy y es oportuno que toda la población se contagie de estas buenas acciones que, obviamente, no solo constan de no tirar la basura en la vía pública.

La fundación "Aves" o el grupo de voluntarios "Limpiajuy", por ejemplo son algunas de las organizaciones no gubernamentales que realizan actividades dedicadas al cuidado del medio ambiente promoviendo acciones en contra de la contaminación.

El mensaje que más difunden estas instituciones y todos aquellos que cuidan nuestro suelo consta en que debemos cuidar a la madre tierra durante "todos los días del año".

Y mucha razón tienen, cuidar la tierra es honrarla mediante un ritual, es guardarse la basura en los bolsillos hasta encontrar un cesto de residuos o levantar la heces de nuestras mascotas cuando las sacamos a pasear.

Acciones como ser el "basura challenge" son muy buenas para este cuidado.

El "basura challenge" es un reto viral que se da a nivel mundial en donde un grupo de voluntarios fotografían un lugar que está repleto de basura y luego lo limpian.

Tras haber hecho esa tarea de limpieza vuelven a sacarle una foto mostrando lo reluciente que lo dejaron.

Estaría bueno que todos imitemos este reto, o simplemente llamemos a la consciencia de las demás personas haciéndoles ver lo importante que es mantener la ciudad limpia.