Compromiso para subir subsidios al transporte

El gobernador Gerardo Morales se comprometió ayer a "incrementar subsidios" a las empresas de transporte público de la provincia, tras un encuentro que mantuvo con representantes de las compañías del sector y dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor, en busca de destrabar el conflicto por pagos atrasados a choferes de colectivos.

Morales destacó que se busca "un punto de equilibrio entre subsidios y tarifas" y aclaró que no se va a "bancar a los ineficientes".

La UTA de Jujuy, por su parte, asumió el compromiso de no realizar medidas de fuerza, después que el mes pasado hiciera un paro de transporte público durante seis días y la advertencia manifestada esta semana sobre otro, a raíz del incumplimiento de las empresas con acuerdos alcanzados.

"Vamos a tener una espera porque cuando se negocia, y estamos en reuniones con el señor gobernador, no vamos a entorpecer el diálogo", sostuvo el titular de la UTA de Jujuy, Sergio Lobo.

El dirigente manifestó sobre los incumplimientos que "al día de la fecha solo algunas empresas abonaron el 50% de lo que sería el salario del mes, mientras sigue el atraso de pagos a obras sociales", que se registra desde enero.

Morales, por su parte, mantuvo una reunión con los dirigentes de la UTA de Jujuy y luego con los representantes de unas treinta empresas de transporte urbano e interurbano de la provincia, que valoró como "positivos".

"A las empresas les estamos pidiendo que además de que nosotros ratificamos el compromiso de incrementar subsidios y eventualmente ver tarifas, que ellos hagan un acuerdo con la UTA", señaló el mandatario tras las reuniones en la Casa de Gobierno provincial.

En ese sentido, dijo que se busca que "los fondos vayan a las cuentas sueldo y se pague prioritariamente los sueldos de los trabajadores".

El mandatario provincial destacó la participación de "todas las empresas interurbanas y urbanas" y reportó que se formó una mesa de diálogo, que integran funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Transporte en representación del gobierno.

Asimismo, mencionó que ya cuenta con un "estudio de costos que el lunes o martes va a estar evaluado", y afirmó que "se va a confrontar con las empresas para tomar decisiones". En ese marco, sostuvo que será prioritario "el pago de sueldos" a trabajadores del transporte.

El gobernador expresó que en estos días "además se va estar pagando un subsidio nacional que llegó por más de 10 millones de pesos para el tema de urbanos".

"Asumimos el compromiso de ordenar tarifas y subsidios, pero que también lo asuman" las empresas en el pago de sueldos, dijo Morales.

Hay sueldos de julio que no se saldaron

Dirigentes de la UTA dijeron que plantearon al gobernador Gerardo Morales los inconvenientes que atraviesan los trabajadores del transporte de pasajeros en el cobro de sueldos y los aportes atrasados a la obra social, aunque se comprometieron a no realizar medidas de fuerza para no entorpecer el diálogo.

El titular del gremio, Sergio Lobo, indicó que hasta ayer algunas empresas sólo abonaron el 50% de los sueldos, mientras que hay varias que aún no cancelaron los salarios de julio, “sumado al 20% de aumento planteado por el gremio a nivel nacional y la cuota vencida no remunerativa”, dijo.

No obstante, el sindicalista destacó que la reunión “fue positiva”, agregando que se plantearon temas que durante años no se abordaban. “Hoy en día el transporte está en crisis, fueron muchos planteos”, sostuvo.

Más adelante pidió paciencia a los trabajadores, señalando que “la próxima semana seguramente haremos un convenio para obligar a las empresas a que paguen en tiempo y forma”.

Por su parte, el secretario de Transporte de la Provincia, Jorge Skinner, puso de manifiesto que el conflicto entre los empresarios y la UTA es totalmente privado, y sostuvo que el Gobierno busca mediar entre ambos sectores con el fin de que haya soluciones. “El gobierno nunca se atrasó en el pago del subsidio”, afirmó el funcionario provincial.