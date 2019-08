Herrera: "No hay que dejar nada librado al azar"

El técnico de Gimnasia y Esgrima, Marcelo Herrera, analizó el triunfo sobre Central Norte de Salta en el último amistoso previo al debut del domingo 18 ante Deportivo Riestra por la Primera Nacional. "Popeye" dejó interesantes conceptos en la conferencia prensa que tuvo lugar en el salón "Alejandro Yécora" de la sede social. "Estamos tranquilos porque los muchachos intentan hacer lo que pedimos y a medida que van pasando los partidos se van sintiendo más seguros y confiados. El fútbol es paciencia y respaldo, siendo algo que tratamos de transmitir. Que se sientan seguros dónde estamos. Central fue un rival difícil y que viene de terminar su pretemporada. Para nosotros el resultado no era tan importante y nos vamos conforme con el partido realizado", sostuvo. Después coincidió con El Tribuno de Jujuy que el equipo fue de menor a mayor en el 3 a 1 final y que tal vez su falencia principal pasó por "perdonar" frente al arco rival, sino la diferencia hubiese sido más amplia. "Yo evaluó los dos partidos porque el plantel tiene que saber interpretar qué hace en el campo. Y es verdad fuimos creciendo, porque en el primer tiempo jugamos muy vertical. Tratábamos de recuperar la pelota y salir rápido para adelante. No es recomendable siempre. A veces, la posición horizontal para después triangular y avanzar también es bueno. En términos generales les pido mucha presión e intensidad. Estuvo durante los 90 minutos y los goles te dan confianza", declaró.

Hoy arribará a la provincia el último refuerzo del “lobo”, Hernán Hechalar, a quien “Popeye” elogió y destacó su trayectoria deportiva.

El exentrenador de las selecciones de Costa Rica también explicó que "de local se debe arriesgar y en ese riesgo natural que corrés puede haber alguna acción que complique. Si en el fútbol no proponés, probablemente no consigas nada. Nosotros tratamos de proponer y más siendo dueño de casa. La obligación la vamos a tener nosotros siempre en Jujuy. Luego siempre hay que cosas que corregir y pulir. Seguro se arreglará con el correr de los encuentros. No nos olvidemos que la Primera Nacional será muy difícil y que todos los campos son diferentes".

En cuanto al estado del césped del "23 de Agosto", que ayer encima fue el epicentro de los Sábados Estudiantiles, Herrera reconoció que no estaba en las mejores condiciones. "Al jugar de noche, con rocío, la cancha mojada se pone más rápida. Nosotros queremos jugar a la noche y nos vino bien este amistoso por el horario. Confío que podremos mejor el campo", pidió. Cuando fue consultado sobre el último refuerzo que llegará hoy y se sumará mañana a los entrenamientos, el cordobés Hernán Hechalar: "Es un jugador potente, rápido. Es zurdo y está en plena actividad. El jueves jugó con el Huila de Colombia. Además cuenta con una trayectoria importante tanto a nivel nacional como internacional. Apostó por él y tuvimos paciencia en las negociaciones. Ojalá nos pueda aportar lo que necesitamos de él". "Popeye" sabe que ahora sólo resta que el balón comience a rodar en la competencia oficial. "Sólo falta esperar para jugar por los puntos. Tenemos muchas ganas. No sé si ansiosos, pero los muchachos están con mucho entusiasmo y con confianza, porque hicimos una gran pretemporada. Tuvimos tres meses trabajando juntos y nos conocemos bastante. Son jugadores muy inteligentes y profesionales. Lo único que queda es afinar y empezar a ver las estrategias de cara a Riestra", dijo.

Finalmente, al ser consultado si esta semana previa al arranque el cuerpo técnico pasa a cumplir un rol de psicólogo para poder bajar las ganas y salir más tranquilo a jugar por los tres primeros puntos, el DT remarcó que "uno tiene que serenarlos. No se deben disputar los partidos antes de tiempo, sino en el horario que empieza. Hay que seguir trabajando, no descartando nada. Estar atentos, concentrados y no dejar nada librado al azar. Se viene un torneo duro, donde no habrá demasiados compromisos con situaciones de gol, ya que todos se cuidan y defienden bien".