Kicillof con casi diez punto de diferencia sobre Vidal

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, celebró anoche el amplio triunfo en las primarias provinciales frente a la actual mandataria, María Eugenia Vidal, y destacó que "la campaña se hizo de abajo para arriba".

Al cierre de esta edición y escrutadas casi el 85% de las mesas, Kicillof conseguía el 49,22% de los votos, mientras que la actual gobernadora estaba casi a 10 puntos, ya que cosechaba 32,71% de los sufragios.

El exministro de Economía durante el último gobierno de Cristina de Kirchner, también dijo: "es un día de mucha felicidad, lleno de emoción, porque ustedes saben que fue una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo", sostuvo el actual diputado nacional.

En el búnker ubicado en el barrio porteño de Chacarita, Kicillof también agradeció especialmente a "Cristina Kirchner, al compañero Alberto Fernández, a Verónica Magario, a los intendentes y a los compañeros y compañeras de toda la Provincia".

"Esta campaña se hizo de abajo para arriba con la participación de todos los compañeros", añadió y subrayó que "los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades y ponerla en marcha".

E insistió: "Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos".

"Muchas gracias! 80 mil kilómetros recorridos, 44 meses recorriendo la Provincia, 12.047 mates compartidos, 50.733 besos", escribió el actual diputado nacional en su cuenta de Twitter.