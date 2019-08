Comercial Nº1 de Perico sigue esperando material

Gran desilusión atraviesan los carroceros de la Escuela de Comercio Nº1 "José Manuel Estrada" de Perico, ya que desde el 24 de mayo, cuando optaron por la ayuda del hierro para la construcción de su carroza, todavía no recibieron el material que necesitan. Según aseguraron, nadie del Ente Autárquico Permanente responde a su pedido, por lo que hay incertidumbre y desilusión entre los chicos.

Una de las docentes de la Escuela de Comercio 1, profesora Liliana Del Val, dijo que "todavía no recibieron el material por parte del Ente; nos comunicamos y dijeron que no tenían novedades del hierro todavía, y que debíamos volver a llamar. El lunes pasado llamamos y nos dijeron que hoy (por ayer) llegaba por correo el váucher para ir a retirar el hierro, llamamos para ver si ya llegó todo y nos dijeron que no tienen novedad con el hierro, la verdad yo no sé lo que está pasando, lo peor de todo es que no nos atienden y la chica que responde no es autoridad del Ente".

Pese a esta situación, las carroceras de la institución trabajan sin parar haciendo flores; si bien reniegan por lo sucedido, se alientan para seguir. Y es que el espíritu de la fiesta está en ellos, por eso trabajan a pleno para poder llegar a tiempo con la confección de su carroza y no quedar afuera.

Ni el frío los detiene, pues en Perico por estos días hubo un marcado descenso de la temperatura.

La profesora Del Val acotó que "esta situación da bronca porque están desmereciendo el trabajo y el sacrificio de ellos, porque aquí pasan hambre y frío, solo los mueve el entusiasmo de querer finalizar y mostrar su trabajo. He visto llorar a los carroceros intentando salvar hierros usados para continuar con el proyecto, pero nos falta mucho igual".

Finalmente, la docente denunció públicamente "al Ente por retrasar nuestro trabajo además de que está faltando el respecto a mis alumnos. Martín Meyer nunca está, no nos atiende, incluso la directora de nuestra escuela, Mónica Terrades, lo llamó y le dijeron que ya le iba a devolver la llamada, pero resulta que hasta el día de hoy, el titular del Ente no le devolvió la llamada telefónica", concluyó la docente, lamentando la situación.