El sector vinculado a la salud tuvo incrementos

En cuanto a los medicamentos, se registró un bajo porcentaje de incremento. Según Alfredo Poggio de farmacia Cuyaya, debido a que se pide muchos de los productos por internet, algunas páginas el lunes estaban caídas. "Hay algunos aumentos. Es mínima la variación, de 3 a 4% y nos todos los productos. Lo que sí la gente está súper asustada", afirmó y aseguró que por ello vendió mucho menos que la semana pasada, y estimó que a fines de esta podrían tener un mejor panorama.

Explicó que generalmente los medicamentos aumentan menos del 10% mensual, pero que son productos caros.

En otra farmacia admitieron que las empresas farmacéuticas envían aumentos pero que son de distinto orden, y de acuerdo al tipo de producto, de venta libre, o de los más caros para enfermedades crónicas o de mayor complejidad, cuyos costos siempre son muy elevados.

En el rubro de insumos médicos, rehabilitación y para post operados, se estima que habrá aumentos pero se espera que esta semana se definan los precios. "La mayoría de los productos que vendemos está dolarizada, son cosas importadas, y no quita que no haya un aumento, un caos desproporcionado, todavía estamos a la espera. Algunos proveedores están aumentando los precios como algunos laboratorios, pero otros directamente cierran por balance, se están escudando en que pase el tiempo", precisó su propietario Juan Carlos Reinhold.

Otro rubro afectado fue el de cristales que comercializan las ópticas, que dado que sus insumos son importados tuvieron que suspender las ventas, pero en la tarde del lunes hubo incrementos de un 18% en el listado de precios.

Camping y pesca con 15 a 20% de suba

En el caso del rubro de camping, pesca, náutica, ferretería y bazar, cuyos productos son importados, tienen en su origen “valor dólar”, por lo que los proveedores el lunes suspendieron las ventas a la espera de definiciones respecto a la divisa estadounidense.

“Habrá que esperar a que haya un dólar estable cuando piensen que pueden reponer su mercadería, están suspendidas las ventas”, explicó en referencia a los proveedores el propietario de Bazar Universo, Mario Llapur.

Consideró que al dejar de proveerse bajarán su stock, ya que estimó que los proveedores no querrán vender a dólar desactualizado. “Como todas las mercaderías nuestras están por el dólar, tenemos que tomar el precio del dólar actual, si cambia para abajo bajaremos y si cambia para arriba subiremos. La remarcación sobre el precio de venta es de alrededor del 15 al 20%, y sobre el precio de costo es el mismo del dólar, del 30%”, precisó Llapur.

No obstante, en la mayoría de los rubros explicaron que la ventas se dispararon por el temor de la gente a que sus ahorros se desvaloricen, como realmente sucedió. Inclusive hubo algunos en los que hicieron compras no sólo en efectivo sino con tarjetas.

En el caso del rubro de salud, sin embargo, la gente se mostró cauta y a diferencia de otros en los que se acostumbra a acopiar productos como una forma de resguardarse, la demanda pasó de ser “reducida a indispensable”.

En el caso de indumentaria y zapatillas no se pudo recabar datos por negación de los empleados o directivos a brindar información a este diario.