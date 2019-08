Sindicatos consideran que las medidas son insuficientes

Los referentes sindicales de la provincia consideraron en que todo tipo de medida que deje dinero en el bolsillo del trabajador siempre será bien recibida aunque indicaron que los anuncios realizados por el Presidente son insuficientes para hacer frente a la terrible pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los salarios en los últimos días como consecuencia de la corrida cambiaria.

La mayoría de los sindicatos locales analizó el anuncio del descuento de los aportes patronales con un tope de 2.000 pesos hasta fin de año y consideraron que ese dinero debe ir directo a los bolsillos de los trabajadores con urgencia.

Sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias indicaron, en el caso de Upcn que solo impactará en el 5% de los trabajadores estatales jujeños. El sindicato de Luz y Fuerza aseguró que un 35% de trabajadores de este sector pagará un poco menos de ganancias con la medida. Los trabajadores mercantiles indicaron que la suba del mínimo no imponible beneficia a un porcentaje menor en la provincia de Jujuy ya que el promedio de los sueldos locales está en 24 mil pesos. Desde Uocra indicaron que sólo un pequeño porcentaje de trabajadores especializados tiene sueldos alcanzados por Ganancias. UTA dijo que sólo el 15% de los trabajadores estatales se beneficiará con la medida.

Respecto al anuncio de la suba del salario mínimo vital y móvil los gremialistas indicaron que esto implica mejoras para los trabajadores que recién inician pero no para el grueso de los obreros.

Plenario del Frente Amplio

En la jornada de hoy, a partir de las 9 de la mañana, en la instalaciones de Atsa los dirigentes sindicales que componen el Frente Amplio Gremial se reunirán en un plenario para pedir la reapertura de la negociación paritaria de emergencia.

Ayer los dirigentes de la Intersindical se reunieron para analizar las medidas económicas anunciadas por el Presidente de la Nación y consideraron necesario que a nivel provincial se concrete un encuentro entre el Gobierno provincial y el arco sindical para tomar medidas de recomposición salarial de urgencia.

Estiman que derivado del anuncio que hizo Macri de la entrega de un bono a los trabajadores nacionales de 5.000 pesos, se podría gestionar un bono para los trabajadores provinciales, aunque consideraron que un bono es sólo una medida de momento y que lo que hace falta realmente es aumento salarial que contemple la pérdida del 25% del poder adquisitivo de los trabajadores en esta semana. Aseguraron que no se puede esperar los índices de inflación hasta el próximo mes o el Consejo del Salario.

Las opiniones

La medida de suba del mínimo no imponible puede tener impacto a nivel nacional donde muchos trabajadores cobran más de 38 mil pesos, pero eso no pasa en Jujuy donde el 95% de la administración pública provincial cobra menos de ese monto. Esa medida apunta a la clase media y no al grueso de los trabajadores.

Tenemos que analizar un incremento salarial que recupere el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Creo que son medidas con fines electoralistas más que con el propósito de una recomposición salarial para la mayoría. Tendremos que esperar el aumento del salario mínimo, vital y móvil y un incremento a los trabajadores estatales a nivel local.

Estas medidas se tenían que tomar con anticipación y no van a alcanzar a todos los trabajadores. Seguro van a generar tranquilidad en el mundo empresarial los descuentos patronales. A nosotros como trabajadores constructores nos importa la reactivación de la obra pública porque al no haber obras públicas no hay reactivación del sector.

Si se mueve la obra pública se mueve el transporte, el comercio, las fábricas de ladrillos, áridos, mosaicos, cerámicos y otros rubros ligados al sector.

La eliminación de los aportes patronales deben ir a los bolsillos de los trabajadores directamente a paliar la pérdida del poder adquisitivo.

Creo que hay una idea de auxiliar a las empresas cuando el problema acá es la caída de la demanda. Si el trabajador no dispone de un mayor poder adquisitivo las ventas van a seguir estando chatas. Lo que se necesita es inyectarle dinero al mercado interno y mejorar la situación salarial de la mayoría de la gente, como los trabajadores estatales, asalariados privados y los cuentapropistas. La verdad estas medidas serán una ayuda, pero de ninguna manera una recomposición, ya que hemos perdido con la última corrida del dólar un 25% del poder adquisitivo de nuestros salarios. Creo que la medida de descuentos de aportes patronales se debe trasladar de forma directa al trabajador.

Es un parche más. Las medidas son para saldar estos meses, creo que tiene que haber un plan de contingencia. Con la suba del dólar y las corridas nos puede quedar un país comprometido. Creo que son medidas tardías. Creo que el tema salarios y que le pongan plata en el bolsillo de los trabajadores debía haber sido antes, no ahora. El reclamo de la suba del impuesto a las Ganancias es un reclamo histórico que viene haciendo la UTA, aunque en Jujuy el beneficio sólo alcanza al 15% de los trabajadores de líneas de larga distancia que cobran más del mínimo que estaba en 38 mil pesos. El congelamiento de precio de los combustibles podría beneficiar al sector.

Nos parece una falta de respeto, porque siguen subestimando a los votantes. Son medidas con especulación electoral y que creemos tienen impacto en la recomposición salarial. Los procesos de descomposición de la economía no se van a revertir con medidas coyunturales en épocas electorales. El congelamiento de las naftas por 90 días muestra que son medidas de coyuntura electoral y no de recomposición salarial. A los municipales nos interesa tener un convenio colectivo de trabajo para poder discutir todas las condiciones de trabajo de los obreros jujeños. Tenemos un tercio de los trabajadores en estado de precarización. Esos son los temas que nos interesan.

Creo que estas medidas son un canto de sirenas ante el revés electoral del domingo pasado. Las medidas anunciadas son como para poner paños fríos a una situación con el propósito de revertir los resultados en octubre. Yo le digo a los trabajadores recibamos todas las medidas pero sepamos que son espejos de colores que no revierten nuestra situación. El pueblo no va a cambiar de opinión porque el daño ya está hecho. La suba del mínimo del impuesto a las Ganancias no beneficia a muchos trabajadores de la sanidad, repercute en determinado segmento pero más que nada en el sector privado. Queremos que estas medidas estén dadas por decreto.

Las medidas son paliativas no muy sustentables. Las medidas que están dirigidas a los trabajadores creemos que tienen el propósito de paliar una situación desde hace mucho tiempo que es la depresión del salario y no resuelven la situación. Un bono cualquiera sea su valor no es bueno, el mecanismo de un bono es malo, porque es una solución de momento y después de eso el salario queda deprimido.

Lo que nosotros necesitamos es la mejora del salario que contemple la inflación que ya venimos denunciando sin poder recuperar el poder adquisitivo más la pérdida de los últimos días, porque sino la situación se agrava a diario con los aumentos descabellados.

Es una aspirina para el problema grave que tenemos y que se intensificó tras las elecciones. Con el desfasaje que ya tenemos si lo vemos con buenos ojos podemos decir que las medidas no son malas pero son insuficientes. Me parece bueno garantizar que no suba el combustible porque por detrás del combustible viene la suba del resto de los servicios pero lo que le llega al trabajador que será un promedio de 2.000 pesos no es suficiente. Creo que de la mano de estas medidas debe haber reapertura de las paritarias para recomponer el salario y amortizar el golpe de los últimos días. Venimos muy mal, creemos que sólo la mejora del salario paliará la situación económica y dará oxígeno.