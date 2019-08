Un funcionario del PRO se sacó luego de las PASO: "No les des cloacas, les gusta la mi..."

"No les des cloacas, les gusta la mierda". Ese fue sólo uno de los polémicos mensajes que publicó en las redes sociales Ernesto "Tito" García, el delegado provincial de San Juan de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), tras la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO de este domingo.

El exabrupto le costó el cargo a García, ya que desde la CNRT le pidieron la renuncia. “Siendo un funcionario público no puede hacer este tipo de declaraciones. Más allá de que sean a título personal y que haya pedido disculpas, fueron antidemocráticas y ofensivas hacia todos los ciudadanos y no se corresponden con los valores de la CNRT”, expresaron a través de un comunicado desde la Dirección Ejecutiva del organismo.

Luego de las Primarias, el militante macrista posteó un contundente mensaje en su cuenta personal de Facebook, con una serie de descalificaciones a los votantes de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Titulada con la consigna "No aflojemos Argentina", la publicación aseguraba: "No les des cloacas, les gusta la mierda. No les des seguridad, les gustan los chorros. No les des a Bullrich, les gusta la mierda. No les des educación, les gusta comerse las eses. No les des futuro, les gusta el pasado".

Tras las repercusiones por su posteo García pidió perdón. "No tengo más que palabras de arrepentimiento y disculpas a todos los ciudadanos por mi exabrupto después de las elecciones. Mis palabras no fueron acordes al cargo de un funcionario público. Pongo a disposición mi renuncia al Ministro Guillo Dietrich y al Presidente Mauricio Macri", publicó.

Según publicó el portal Perfil, pocas horas antes de los comicios García había manifestado "que el que hace política debe mostrar su capacidad de trabajo y no descalificar al otro".