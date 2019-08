Juan Jurado sube al ring

Juan Jurado defiende el título argentino mosca esta noche desde las 23 en Buenos Aires ante Junior Zárate. El festival denominado "Revancha" tendrá al boxeador jujeño cara a cara ante el formoseño.

No es una defensa más para el boxeador jujeño, ya que sabe tiene que dejar una buena imagen si quiere usar este combate para dar el salto a alguna chance internacional. "Es una de las puertas a abrir, ya hablé con la gente que me maneja, ya no soy un chico que tiene 22, 23 años, tengo 32 años y no vivo de los títulos, hoy tengo dos títulos que los tengo guardados en casa y lamentablemente no me dan de comer, hace más de un año que no peleo", comentó el pugilista agregando que "ya está, me di el gusto de ser campeón argentino, campeón latino, los títulos los tengo en vano, no vivo de los títulos ni de los aplausos, necesito dinero porque tengo una familia que mantener y el boxeador vive de la plata y no de los aplausos ni de las felicitaciones".

Con este panorama y sobre todo sabiendo que debe comenzar a buscar la diferencia económica, "Harry" Jurado saldrá a hacer su pelea, "veré qué propone, si me está atropellando tendré que salir a hacer mi pelea, llevarlo para adelante y hacer la gran Harry el sucio, por eso los primeros rounds serán de estudio", puntualizó.

Jurado ya defendió con creces su cetro argentino ante Junior Zárate, por eso se denominó "Revancha", "en aquella oportunidad fue aquí en Jujuy, hoy me toca ser visitante pero voy a dejar todo para seguir siendo el campeón argentino", subrayó.

Jurado no pelea hace un año y esta noche quiere demostrar que está para grandes cosas ante el "Demonio" Zárate.