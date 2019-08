Nico Domini, valores a través de la música

En nuestro "Escenario en la Web" (espacio para entrevistas con música en vivo), recibimos esta semana a Nico Dominí, de González Catán, Buenos Aires, que está recorriendo el país, promocionando su música.

Comenzó con la música de pequeñito, pero en los últimos años se hizo muy conocido en las redes.

Fue por el 2012 que inició su camino en el reguetón y rápidamente lo fusionó con un sentido solidario, organizando festivales a beneficio, y fue entonces que creó el denominado Movimiento Adolescente, una suerte de red que permite a los jóvenes sumarse, ayudar y seguir generando acciones en este sentido.

Tiene un disco grabado, "Somos Música", que salió en el 2015, y contó con la producción de Axel. Y por estos días está promocionando el tercer sencillo de su próximo álbum, "Ahí estaré".

En conversación con nuestro matutino, y un poco apunado en ésta su primera llegada a Jujuy, se presenta diciendo que "soy cantante pop neto. Yo arranqué haciendo reguetón. Lo que se pasó con este estilo de música, es que se urbanizó", explica.

Dice que comenzó cuando era niño, "un día encontré un acordeón en mi casa de un tío mío. Y empecé a jugar y me salió una canción en quince minutos. Le conté a mi papá y él me compró un instrumento. Dejé el fútbol y empecé a tocar. Luego comenzamos a hacer festivales solidarios, salí en la tele y al mes me llamaron de una matiné y empecé a trabajar".

Es el autor de todas sus letras y dice que a partir del ritmo que elige, que es el que les gusta a los jóvenes, él se propone un desafío muy grande que es el de cambiar el mensaje. "Hoy la música en su mayoría habla de la droga como si nada, que hablan de que ser violento está bueno, y querer paz está mal. Siento que nos tenemos que involucrar todos", expresa, y se compromete "yo entendí que era mi propósito, salir con mi música a contrarrestar eso. Amo la música y me duele que la usen para ser nocivos. Mi desafío es sonar como suenan ellos, con un mensaje estratégico, con letras que no tengan malas palabras", comenta.

Durante su visita a Jujuy, recorrió medios de prensa y tuvo una presentación en la tarde el martes, en el Colegio "Juan Piaget" para el público adolescente jujeño.

Antes de despedirse expresó su voluntad y su propósito: "Yo no quiero que los chicos jóvenes piensen que para ser exitoso tenés que decir malas palabras, o hablar de sexo y drogas, que te tenés que tatuar o ponerte un piercing. Si lo hacen, que sea con convicción y no por creer que con eso entran al sistema de la sociedad".

Y concluyó que "hoy ser diferente, es llevar un mensaje de paz. Vamos a tranquilizar esto. En este disco tomo esta personalidad".