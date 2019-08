Piden reincorporación de policías trasladados

Frente a lo que consideran traslados compulsivos, vecinos de Lozano solicitaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad que vuelvan los policías que desarrollaron una efectiva labor de prevención del delito en la localidad.

Según los vecinos, el mapa del delito en Lozano involucra cuatrerismo y faenamiento clandestino y venta de drogas.

En un hecho que entienden es inédito en la provincia, recolectaron más de doscientas firmas promoviendo el retorno del personal que demostró trabajar por la comunidad pero que, de un día para el otro, fue trasladado a otros destinos.

En la nota, dirigida al ministro de Seguridad, Ekel Meyer, destacaron la labor de la sargento Marta Lamas que "se puso el destacamento al hombro y con bici policías comenzaron a tener presencia y actuar en las calles y placita, negocios, fiestas clandestinas durante dos años. Por ella y su cumplimiento fue que los vecinos comenzamos a colaborar con donaciones y a peticionar el patrullero cuatriciclo, hoy en Logística fuera de servicio".

Mencionaron que fueron muchas las gestiones que realizaron para que el destacamento cumpliera sus funciones "a fin de no tener que trasladarse a la comisaría de Yala por un tema de costo y de maltrato a quienes iban a realizar denuncias. Cuando se requería la presencia de los mismos en Lozano por algún evento delictivo nunca se presentaban y sólo concurrían cuando se llamaba a la Central o Regional", denunciaron.

Asimismo señalaron que lograr la confianza en los policías "no es un acto que suceda siempre y se dé inmediatamente" y que "costó mucho confiar en los sargentos que fueron trasladados, dejando en el mismo personal policial poco confiable. Recordemos que en un pueblo como Lozano se tiene conocimiento de quiénes recorren, sea en móviles, cuatri o caminando, de quiénes actúan y quiénes son respetados y tienen autoridad ante los que andan por el mal camino; como así también de quiénes residen en el pueblo, teniendo conocimiento de datos de familias vulnerables, de abusadores o violadores en libertad o sea un personal que se confía por su función como servidores públicos".

Agregaron que hicieron presentaciones para que el destacamento "sea subido de rango a subcomisaría o comisaría, a fin de poder contar con jefes y oficiales que no dependan en un cien por ciento de la comisaría de Yala, dada las malas experiencias que se han tenido a lo largo de los años que venimos peleando por nuestra seguridad teniendo en cuenta que la cantidad de habitantes es mayor y ha crecido en los últimos años".

Indicaron a Meyer que en Lozano los vecinos "por años somos los que donamos elementos como ser Banderas para que el destacamento esté bien y el personal pueda cumplir su función, así también colaboramos en los eventos que la sargento Lamas y la colaboración de sargentos Ceballos, Cruz, oficial Carlos, principal Narvaez fueron realizado en el pueblo para el Día del Niño, Reyes, a fin de que la policía interactúe con la comunidad, escuelas, Caps, quienes firman también la nota como reconocimiento a las tareas desplegadas por los hoy trasladados".

"No escapará a su buen entendimiento que debe ser la primera vez que una comunidad, donde los vecinos que siempre luchamos por la seguridad de nuestros hijos y nosotros mismos, estamos firmando para pedir por el regreso de policías honorables, lógicamente están los que hoy sonríen y se sienten con libertad de acción para delinquir porque la zona fue liberada y ello nos preocupa más con los antecedentes de un pueblo donde Gendarmería Nacional hace cinco años secuestró 350 kilos de cocaína de máxima pureza y que describe un pueblo que debe ser protegido porque el hecho de que ciertos jefes tengan la sensación de que no pasa nada o no hay un mapa de delito complicado, ello lo hace mucho más apetecible para delitos de mayor envergadura, y ello es lo que nos preocupa y ocupa, mas teniendo en cuenta que se nos impuso un asentamiento que duplica la cantidad de habitantes del pueblo original y con personas que no son de la zona y muchos ni de la provincia", advirtieron.

Piden que eleven el rango del destacamento a comisaría

En una nota dirigida al jefe de Policía, Guillermo Corro, vecinos de Lozano subrayaron que se ocupan y preocupan por la seguridad del pueblo.

Y en ese sentido, pusieron de relieve que la densidad poblacional se triplicó en los últimos tiempos, por lo que era necesario contar con una comisaría a fin de no depender más de la de Yala.

También le recordaron que “costó bastante” conseguir que la Jefatura conforme un plantel de policías que sea confiable y brinde un servicio acorde a las necesidades del pueblo, con recorridos, prevención del alcoholismo y drogadicción, además de otorgar certificados a fin de evitar que los solicitantes deban trasladarse a Yala para obtenerlos.

“Hubo momentos donde las zapatillas colgadas, tanto en la plaza como en algunas calles del pueblo, comenzaron a asomar y con ello la preocupación de ver chicos fumando en la plaza o caras extrañas y motos circulando a determinadas horas. Todo ello con el tiempo fue controlado gracias a la efectiva actuación de suboficiales como la sargento Marta Lamas, quien con el tiempo logró el respeto que deben tener los servidores públicos y con ello la tranquilidad de saber que se puede confiar en una funcionaria policial que impone respeto en cada recorrido”, indicaron en la nota entregada a Corro.

Agregaron que de un día para el otro se dieron con la ingrata novedad de que la sargento Lamas era trasladada y “el sentimiento de desamparo invadió a muchos vecinos que depositamos toda la confianza en una suboficial presente en todo momento para prevenir, como para brindar a nuestros hijos la alegría en fiestas como la del Día del Niño o de Reyes o invitar a los presentes para adorar al Niñito del destacamento, todo con el esfuerzo de los integrantes del mismo y la colaboración desinteresada de algunos vecinos”.

Entonces peticionaron que Lamas sea reintegrada al destacamento de Lozano, promoviendo al mismo tiempo que se agilice el pedido de que la dependencia se transforme en comisaría.

Por estos días esperan una respuesta del alto funcionario policial al pedido que, entienden, es totalmente justo.