Más de la mitad de los pacientes con cáncer logran curarse

"Ya no es sinónimo de muerte", indicó la fundación Ars Médica. Hablaron sobre mitos y el "último momento".También, aseguraron que en la provincia de Jujuy predominan los de mama, próstata, vías biliares y vesícula.

Encarar al cáncer con optimismo porque ya no es sinónimo de muerte aconsejó la fundación Ars Médica que además afirmó que más de la mitad de los pacientes se logran recuperar de esta enfermedad que puede ser curada si se diagnostica a tiempo.

Con respecto a los tipos de cánceres que predominan en Jujuy, Alejandro Salvatierra, oncólogo de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "en la provincia y en todo el NOA existe una mayor incidencia de cáncer de vesícula y vías biliares con respecto al resto del país".

Siguió diciendo que "en nuestro centro los pacientes con mayor incidencia son los varones con cáncer de próstata, mujeres con cáncer de mama y en tercer lugar, vías biliares y vesícula. Esta última es altísima para la población nacional y para el mundo, esta incidencia alta se da en Nnoreste de Chile, Noroeste de Argentina, sur de Bolivia y sur de Perú".

Explicó que las estadísticas mundiales indican que 1 de cada 8 personas tiene la posibilidad de sufrir una enfermedad maligna y más de la mitad de los enfermos, entre el 50 y 70 por ciento, se cura según la OMS y el Instituto Nacional del Cáncer.

En ese sentido, comentó que "eso tiene que ver fundamentalmente con el diagnóstico precoz. El cáncer se cura siempre que sea diagnosticado en un estadío temprano. Definir a esta enfermedad maligna como algo igual a la muerte es un grave error porque la gente sin conocer esto puede llegar a creerlo y cuando tiene un diagnóstico de cáncer no hacer nada y darse por vencida".

Asimismo, sostuvo que "hay pacientes que al recibir la noticia por parte del oncólogo no inician un tratamiento. No hay nada más errado que asociar a la enfermedad directamente con la muerte. Eso está muy arraigado porque hace muchos años pudo haber sido de esa manera, pero ya no".

"Hablemos en positivo"

Es la campaña que se promueve a nivel mundial este año porque "es muy mal usada la palabra cáncer y eso a los pacientes les hace mal. El primer momento es el diagnóstico, cuando reciben la información es un cumulo de ansiedad, de miedos, y ahí surge el primer mito que el enfermo de cáncer se muere", dijo Agustina Varela, integrante de Ars Médica.

Remarcó que otros mitos son los relacionados a la caída del cabello o que la enfermedad es contagiosa por el uso de barbijos de los pacientes. Cuando en realidad los barbijos los usan para no contagiarse de otras enfermedades.

Siempre se dice que el cáncer es maligno y cruel porque eso muestran mucho las películas, "una vez preguntamos a personas en un taller cómo es el enfermo de cáncer y la describieron con muchas cosas negativas", agregó.

Por último, manifestó que luego del diagnóstico, está la parte del tratamiento y en algunos casos, "la de los cuidados paliativos, llegan pacientes con un diagnóstico por una metástasis o por un diagnóstico muy tardío los derivamos a todos los especialistas que requieren. Los acompañamos en la etapa que viene y también a la familia que muchas veces nos pide ayuda espiritual. Tenemos un padre que nos acompaña".

El mal uso de la tecnología

Otra de las recomendaciones que les brindan a pacientes es que no es aconsejable googlear sobre la enfermedad y guiarse por lo que dice en internet. Lo más recomendable siempre es visitar a un especialista.

El momento antes de partir

Hay pacientes que llegan a la fundación Ars Médica en un estado muy avanzado, con serias complicaciones y con pocas probabilidades de recuperarse.

En casos como esos, la tarea de la institución es fundamental para la contención de los familiares que precisan mucho apoyo.

La misma tarea pero con un impacto mayor en lo sentimental, la realiza la fundación "Fermín Morales" que asiste a pacientes pequeños con cáncer. El caso "nuestro es muy duro porque son los niños que se encuentran en esa etapa. Por más que el chico haya sido desahuciado o diagnosticado con metástasis generalizada siempre está la esperanza y la fe de todos. Interiormente siempre abrigamos la esperanza del milagro", indicó Ivonne Rivera, integrante de esa fundación.

Siguió diciendo que "es complicado porque es un momento muy duro y decirle a la familia que tenga esperanza puede significar también algo negativo porque se ilusionan. Nosotros siempre estamos acompañando y viendo en lo posible qué es lo que el niño quiere".

"Tratamos de cumplir sus últimos deseos, nos pasó de chicos que pidieron algo en particular como conocer la cancha de Boca y lo ayudamos para hacer posible ese sueño. Esto no lo hacemos público porque muchas veces sirve para ayudar a cumplir el sueño pero en otros casos es usado para mal. Si se puede desde nuestro lugar lo hacemos y si no se puede recién lo hacemos público. Cuando se perdió toda herramienta médica lo que queda es la fe", añadió.