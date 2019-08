"El arte no se entrega así nomás"

¿Qué nos puede contar sobre su faceta como conductor radial?

Hago un programa todos los martes desde mi casa o desde el lugar del país donde me encuentre. Así el próximo martes estaré en Jujuy transmitiendo desde la explanada de Radio Nacional Jujuy con mi equipo e invitamos a cantores jujeños -Jasy Memby, Maryta de Humahuaca, Norteños, Dúo Tacta y Copleros-. "El Chaqueño por Nacional" es el título del programa que sale al aire desde hace tres años. Y con el ciclo espero sumar a la difusión de la música argentina porque no es fácil para los cantores argentinos posicionarse, es un trabajo en el que hago mi aporte, me sumo con orgullo y mucho gusto para llegar de otra forma a los hogares. No soy locutor pero tratándose de la música argentina me gusta hacerlo.

¿Cómo es su vínculo con Jujuy?

Siempre fue muy bueno, tengo muchos amigos jujeños que conocí como cantor pero también durante mi etapa como chofer. Creo que conozco más Jujuy que cualquier jujeño, en mi época de chango anduve por San Pedrito, Los Perales, Ciudad de Nieva, Mariano Moreno, Palpalá. Yo urdí Jujuy por mi trabajo cuando andaba en los camiones o en los ómnibus. Y luego como cantor tengo vínculos con los artistas. De Los Tekis soy amigo, en mi banda tengo músicos jujeños. Cuando uno está en esto y se gana un lugar consigue muchos amigos en el camino. Y por supuesto quiero destacar a los grandes como Tomás Lipán o Fortunato Ramos, tantos otros que hacen tanto por la cultura nacional. Y tengo muy buenos recuerdos del público, hemos ido varias veces a cantar en distintos lugares como la Vieja Estación, en peñas, en los Hornitos del 23 de agosto cuando no eran tan conocidos.

¿Qué objetivos se impuso al dedicarse al folclore?

Mi objetivo siempre fue cantar, proponerme metas y llegar hasta donde llegué con la música argentina. Creo que los cantores hacemos mucho culturalmente, representamos a los pueblos, orgullosos de donde hemos nacido y esa en la función del cantor, expresar lo que uno siente por su lugar. Es lo que me pasa a mí y creo que le sucede a todos los que toman la guitarra y cantan.

¿Cuál es desde su perspectiva la situación de la música folclórica en la actualidad?

Los pueblos siempre están, yo recorro el país y el folclore está presente aunque se nos van yendo tantos eximios músicos y poetas. No creo que no haya más, el gran problema es la poca difusión que tiene la música argentina, toda la música no solo del folclore. Creo que lo nuestro está intacto. Las ganas, el entusiasmo, el sentimiento es fuerte.

¿Cuál es su visión sobre las nuevas generaciones del folclore nacional?

Hay muchos artistas jóvenes pero repito, somos un poco mezquinos en la difusión, en el país siempre bancamos mucho a los de afuera pero no a los nuestros. Creo que en el caso de Jujuy, en la Quebrada hay mucho talento y habría que hacerles un monumento a los artistas de allá porque siguen conservando su cultura. Hay muchos jóvenes que defienden lo nuestro, que trabajan por su ideales como Bruno Arias de El Carmen, él es un tremendo defensor y decidor de las cosas, sabe lo que hace y lo que quiere en la música y así hay muchos. Como lo hago yo también, luchamos con afán por nuestra música. Sin música no se puede vivir. La cultura la hacemos los cantores, los pintores, los músicos, los bailarines. El arte no se entrega así nomás.

¿Qué nos puede decir sobre su actualidad profesional?

Bueno ahora estamos trabajando en la realización de un festival solidario en Tartagal a beneficio de Luis Santillán; integrante del trío Los de Tartagal afectado en su salud. Y de ahí pasamos a Buenos Aires donde tenemos previstas presentaciones en teatros. Y los festivales para mí comienzan en septiembre.

¿Podría enviar un saludo para los jujeños?

Un abrazo y un saludo grande a todos los jujeños.Y a los que me siguen como cantor, a los que se le alegra el alma con lo que uno hace, les mando un abrazo y todo mi cariño y le agradezco a Dios por haber llegado a ellos.