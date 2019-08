Construirán un recinto para contener a cóndores

En las instalaciones del Cafaju, en la localidad de El Carmen, se construirá un refugio para cóndores, denominado Centro de Cría en Aislamiento Humano, que será destinado a rehabilitar a estas aves cuando se encuentren en situaciones de riesgo.

La idea de construir este recinto surgió tras la cantidad de casos de envenenamiento o de ejemplares heridos que se registran de forma frecuente en la provincia.

El centro estará destinado a la recuperación y rehabilitación, en las mejores condiciones de alojamiento, manejo y bienestar, de ejemplares de cóndores de la región norte del país, habida cuenta de los antecedentes registrados en la provincia de envenenamiento de estos animales, que luego son recuperados, rehabilitados y liberados.

Cabe mencionar que la iniciativa se aprobó a partir de un convenio que suscribieron la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Según el acuerdo, el organismo nacional proveerá los materiales, mientras que el Gobierno provincial comprometió la mano de obra para la construcción que sería durante este año.

Dentro del territorio argentino, en el único lugar donde hay un refugio para un cóndor que aparece envenenado es en Buenos Aires, donde trabaja la fundación Bioandina que está en Ecoparque y que tiene todas las herramientas para recuperarlo.

Al respecto, Eduardo Vargas, biólogo del Centro de Atención a la Fauna Autóctona (Cafaju), mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "cuando llegan casos de cóndores, nosotros tratamos de articular con centros que mejor se manejan con la especie, trabajamos conjuntamente con la fundación Bioandina. Nosotros lo que hacemos es, luego de enterarnos una denuncia de uno herido o envenenado, lo rescatamos".

Corren riesgos

"Y eso lo realizamos con todos los riesgos que ello implica, porque no sabemos si está envenenado, con qué lo está y si puede afectarnos. Entonces lo rescatamos, le damos los primeros auxilios y lo mandamos a la fundación que tiene un convenio con Aerolíneas Argentinas, así que se va en avión", añadió el especialista del Cafaju.

En ese sentido comentó que "una vez que se recupera allá regresa a Jujuy, donde le hacemos la liberación. Este recinto de cóndores en la provincia de Jujuy es muy bueno porque vamos a ser nosotros los referentes del NOA y habrá casos que podamos rehabilitarlos acá sin mandarlos para Buenos Aires, obviamente todo guiado y el seguimiento por parte de ellos que están especializados en realizar esta tarea".

Ponderan la lucha contra el uso de cebos tóxicos en el país

La en la recuperación de cóndores en el país realizó un convenio con la Secretaría de Ambiente de la Nación tras los sucesos que hubo en los que se dieron a conocer casos de muertes masivas de estos animales a causa de envenenamiento.

En febrero del 2017 en la provincia ocurrió esta situación cuando se encontraron a casi 20 cóndores muertos en Rinconada. Lo mismo pasó en Mendoza y también en el sur.

Al respecto, el secretario de Biodiversidad, Javier Gronda, manifestó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que “esto fue algo nuevo porque nunca pasó que tantos aparezcan muertos. Pasaba que se encontraban uno o dos pero no tantos. Los cebos tóxicos tienen un veneno muy dañino que no tiene color, olor ni sabor, y el productor lo utiliza para proteger a su ganado del ataque de pumas o zorros”.

“Agarran una vicuña o llama muerta y le colocan el veneno para que el puma o zorro coman eso y mueran. Pero no saben que estos animales no comen carne muerta porque cazan. El que come la carne muerta porque hace la tarea de limpieza del suelo es el cóndor. Como empezó a pasar en todo el país se tomaron cartas en el asunto e hicieron talleres en las provincias donde habita esta especie”, señaló.

Hasta la semana pasada llevaron a cabo una muestra científica, cultural y educativa del Programa de Conservación del Cóndor Andino a fin de concientizar, sensibilizar y educar a la población en la importancia de preservar esta especie.

Finalizó diciendo que “acá hay un problema social muy fuerte, el taller que se hizo en Jujuy fue muy bueno con muchos referentes en el tema. La idea fue volcar ideas en un documento que sirve de protocolo nacional contra el uso de los cebos tóxicos. Es un problema bastante complejo que implica varias aristas porque contamina los cielos, el agua, el medio ambiente y genera un desequilibrio en el ecosistema”.