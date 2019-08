Intensifican búsqueda de la niña Micaela Solano en toda la zona

Pasan las horas, pasan los días y cada vez hay más incertidumbre, por conocer al paradero de Micaela Ruth Solano, joven de 14 años oriunda de Monterrico, que desde el pasado martes 20 de agosto está desaparecida, fue vista por última vez en Complejo Agrotécnico "Ricardo Hueda" de Perico, en aquella oportunidad había ido a clases, como en cada mañana hábil.

Existe una notable preocupación en la familia de Solano, esta desesperados y creen que no se le presta atención al caso, ayer llamaron a la Brigada de investigaciones que está a cargo de este caso y según Balbina Quispe, madre de la desaparecida, nunca atendieron el teléfono, por ello fueron hasta la delegación provincial de la Policía Federal y allí también ratificaron la denuncia de desaparición.

Balbina Quispe dijo que "nada de nada aún, hoy en la tarde estuve llamando a la policía, a la gente de la Brigada y nunca me atendieron el teléfono, solo fueron ayer (por el lunes) a mi casa y hablaron con mi hija, pero no se avanzó nada o por lo menos no me avisaron, el caso ahora también paso a la policía federal, hoy fui a ver y me dijeron que ellos ya estaban al tanto del caso de mi hija".

"Sus hermanos están al pendiente de las redes sociales, de si se conecta o no, pero la verdad que desde el viernes que no se volvió a conectar" agregó la mujer con una profunda pena y tristeza.

Además agregó que "no me pude reunir con los chicos, solo los papás de los compañeros me recibieron, algunos papás respondieron bien y había un papá de una nena que se molestó, porque citaron a declarar a su hija, pero yo no di nombres ni nada, fueron los mismos compañeros de Micaela que se ofrecieron a dar datos y sumar. La mamá del exnovio de mi hija fue y habló conmigo, dijo que el chico estaba bajo vigilancia de ella, que hace dos meses que él ya no tenía celular. Él, al parecer, no tiene nada que ver con esto" concluyo Balbina Quispe.

Desde hace una semana que Micaela Solano es buscada intensamente por efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones del Carmen.