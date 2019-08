La propuesta de Cristiano Ronaldo a Messi en el sorteo de la Champions League

Más allá de la emoción de conocer los cruces de la fase de grupos de la Champions League, donde habrá cruces como Real Madrid-PSG y Barcelona-Borussia Dortmund, uno de los grandes momentos de la gala llevada a cabo en el Forum Grimaldi de Mónaco fue el diálogo del que participaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En la charla, el atacante portugués de la Juventus hizo una propuesta concreta al astro argentino del FC Barcelona para compartir un momento fuera de los campos de juego: lo invitó a compartir una cena.

"Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro", dijo CR7.

Ambos se disputaron el trono del fútbol durante más de una década y siempre se habló de una presunta enemistad, sobre todo por jugar en equipos tan antagónicos como Real Madridy Barcelona. Pero estas palabras del jugador luso han dejado claro que existe absoluto respeto entre ellos.

Por otra parte, Cristiano también confesó que le gustaba competir en la misma liga con Messi: "Extraño jugar en España, tuvimos esa batalla los últimos años que fue muy buena. Él me presionaba y yo lo presionaba a él de la misma manera. Es bueno que hayamos formado parte de la historia del fútbol."

Por último, la presentadora preguntó a Cristiano si se retiraría a la vez que Leo Messi y el portugués bromeó al respecto: "Él es dos años menos y no es mala opción. Pero me veo bien y espero estar aquí el año que viene, y dentro de dos o tres años… A los que no les gusto me seguirán viendo aquí".

Ambos compitieron por el premio a 'Mejor Jugador de Europa' pero el galardón quedó en manos del defensor holandés Virgil van Dijk, quien la temporada pasada fue campeón de la Champions League con el Liverpool FC. Puede que ya no estén en la cima, pero Messi y Cristiano Ronaldo tiene aún demuestran su grandeza inigualable.