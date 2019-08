Aseguran que si hubo llamado a licitación para servicio de remis

Ante la noticia de que unos cuarenta remiseros que operan en el aeropuerto "Horacio Guzmán" se iban a quedar sin trabajo tras perder la cooperativa que los agrupa la respectiva concesión, fuentes cercanas a la administración de la estación área jujeña indicaron a El Tribuno de Jujuy que si se realizó el proceso para el nuevo servicio de remises.

Según se pudo saber, la licitación para la nueva concesión del servicio se desarrolló con normalidad y que una empresa se hizo adjudicataria. Se trata de "Remises de Perico", que a partir de ahora tendrán que contar con vehículos identificados y cumplir otras exigencias para realizar el traslado de pasajeros desde el aeropuerto.

Nueve trabajadores de la anterior prestadora, la cooperativa de taxis "25 de Mayo", fueron tomados por la nueva concesionaria. Asimismo, la anterior deberá firmar el traspaso de espacio físico con la administración del aeropuerto, a lo cual se negó y ahora recurrirá al gobernador Gerardo Morales para que se reconsidere esta situación.

Al respecto, una fuente extraoficial del aeropuerto aseguró a este matutino que desde que se conoció que se iban a realizar obras, se iba a llamar a concurso para la concesión de confiterías, locales comerciales y remises. Es decir que desde hace tres años se venía manejando la información que podía haber cambios en los servicios que están en la terminal aérea de la provincia.

Se desconoce cuánto será el nuevo valor de la tarifa que manejará "Remises de Perico" por los viajes que realizará. Lo que si informaron desde el aeropuerto es que una vez finalizada las obras, tanto los remises, las combis y las líneas de colectivos que tienen parada allí ingresarán al playón, lo que abrirá la posibilidad de ampliar el servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto.

Desde la cooperativa "25 de Mayo" que dejó de prestar el servicio esperarán una reunión con el gobernador y solicitarán la intermediación de la diputada nacional Alejandra Martínez. "Quedamos afuera de todo, nosotros somos 40 y la nueva empresa apenas absorbió a unos nueve. Esos nueve eran de la administración anterior. Ahora estamos viendo qué pasos seguir, me contacté con un abogado y el aeropuerto me llamó para la devolución del espacio", dijo Daniel Bejarano, presidente de la cooperativa "25 de Mayo", quien dijo que no firmará nada.