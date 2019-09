Se burlaron de su altura y hoy combate el bullying en redes

Muy feliz jueves 29 amig@s seguro q ustedes también hicieron ñoquis?. espero q disfruten de la tarde y recuerden: "que a los ami@s no ay q buscarlos perfectos sino leales" les mando muchos saludos los quiero muchísimo ❤️😘🍀👍 pic.twitter.com/oFwPOXVAOQ — Maximiliano!! Martinez🍀👍💙💛💙 (@MaximlianoMart3) August 29, 2019

Era fin de semana y Maximiliano Martínez, de 40 años, estaba haciendo un asado para sus dos amigos. Mientras manejaba la parrilla, decidió sacarse una foto con la camiseta de Boca Juniors y compartirla en el grupo de Facebook a donde los hinchas del club dejan sus noticias.

Nunca pensó que esa imagen iba a replicarse en todas las redes sociales y que su retrato se iba a convertir en meme.



"Esto arrancó cuando yo estaba haciendo un asado antes de un amistoso de Boca en enero. Se me da por sacarme una foto y publicarla en el grupo de Facebook. Pasó un rato y veo que había comentarios y reacciones. La foto se compartió en muchos lados. Ahí fue cuando se viralizó y empezaron las cargadas", contó Martínez.

Hola muy buenas tardes amig@s les dejo este video de agradecimiento q tengan una muy feliz y linda semana les mando muchos saludos 😘😘🍀👍 pic.twitter.com/e1DobAWCGQ — Maximiliano!! Martinez🍀👍💙💛💙 (@MaximlianoMart3) July 30, 2019

En ese momento, decidió abrirse cuentas en Instagram y Twitter para buscar a dónde se estaban haciendo memes ofensivos con su imagen.

"Al principio me enojé pero después me di cuenta que eran chicos. Enojarme o insultarlos no valía la pena entonces les di una enseñanza sobre que no debían discriminar a las personas. Enseguida me empezaron a pedir disculpas y recibí un montón de apoyo", expresó.

A los pocos días, sus cuentas comenzaron a acumular miles de seguidores hasta llegar a más de 50 mil.

FUENTE: CADENA 3