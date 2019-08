Se recuperó San Lorenzo

San Lorenzo derrotó ayer a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0, como visitante, se recuperó de la eliminación que sufrió en la Copa Libertadores en la semana y se metió en el lote de los punteros de la Superliga en el marco de la segunda fecha. El gol del triunfo del "ciclón" en el "Bosque platense" fue convertido por el defensor Bruno Pittón, a los 33 minutos del segundo tiempo.

El equipo de Pizzi no tuvo un buen partido pero encontró el gol en una jugada aislada tras un buen remate de Pittón. Gimnasia, que ocupa la última posición en la tabla de los promedios del descenso, tuvo un buen primer tiempo, pero se topó con la figura de Navarro. El "lobo" platense se quedó en el segundo período y sufrió una derrota que lo complica de cara al futuro. El equipo dirigido por Darío Ortiz todavía no ganó en la temporada luego de la eliminación en Copa Argentina ante Defensa y Justicia y el empate en el debut ante Lanús (1-1) como visitante. En la próxima jornada disputará un partido clave ante Colón en Santa Fe. San Lorenzo venía de sufrir la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores de América en Paraguay tras perder con Cerro Porteño (1-2) pero encontró algo de consuelo en la Superliga donde se convirtió en uno de los punteros por el agónico triunfo de la primera fecha ante Godoy Cruz (3-2). El partido tuvo un buen primer tiempo de Gimnasia con buen control del partido y una intensa presión que dejó a San Lorenzo sin la forma de generar peligro en el área rival. El equipo dirigido por Darío Ortiz estuvo cerca de convertirlo en ventaja ese mejor accionar, pero el arquero Navarro le ahogó el grito de gol a Claudio Spinelli a los 15 minutos, tras un buen cabezazo luego de un tiro libre desde la derecha de Víctor Ayala. San Lorenzo pareció sentir el desgaste físico del partido del miércoles en Paraguay y no pudo sortear la presión que le impuso el local. El equipo de Pizzi recién pisó el área al final del primer tiempo con un cabezazo débil de Nicolás Reniero, luego de un centro desde la derecha de Gino Peruzzi. La segunda parte fue distinta, ya que San Lorenzo mejoró y Gimnasia no pudo sostener el ritmo impuesto en el primer tiempo. Cuando el partido se encaminaba a un empate, San Lorenzo encontró el gol a los 33 minutos con una jugada aislada que se inició con un centro de Nahuel Barrios y siguió con el mal rechazo de Leonardo Morales que terminó en los pies de Pittón, quien fusiló al arquero con un gran remate de zurda.