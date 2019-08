Frente Amplio Gremial hoy reanuda las paritarias

El Frente Amplio Gremial participará en la tarde de hoy de la nueva reunión de negociación paritaria, donde esperan que haya una propuesta del Gobierno provincial de adecuación salarial ante la pérdida de poder adquisitivo. Prevén tratar paritarias retroactivas al mes de julio, y la incorporación a planta permanente de sectores excluidos.

Los gremios de educación se reunirían con el Gobierno provincial durante la tarde del miércoles, según lo anunciado.

La titular de Apoc, Susana Ustarez, aclaró que se había previsto suspender las medidas hasta la reunión de hoy, que se concretará a las 18 en el SUM del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, donde prevén escuchar la oferta del Gobierno provincial para luego debatir en una asamblea. Aclaró que no habrá ninguna movilización.

Recordó que en abril habían acordado con el Gobierno una reunión en julio que no se cumplió, y la inflación superó el 3%, y que la reunión de ahora viene con retraso.

No obstante, anticipó que es probable que no surja una propuesta a juzgar por las reuniones de negociación anteriores en que se observa que se suelen dilatar las reuniones con el argumento de que no hay fondos, mientras que hay temas que se pueden abordar como el pase a planta. Dijo que suelen extenderse las negociaciones y se pagan porcentajes menores a los que marca la inflación por lo que detalló, "en marzo la inflación fue del 5% y cuando nos dieron el primer aumento del 10% ya la inflación era del 13,5%", dijo.

Planteó que se cobran los aumentos atrasados licuados por la inflación, ya que en 2018 se perdió más de un 25% de sueldo, en 2017 un 5% y en 2016 un 8%. Dijo que vienen reclamando una recuperación desde hace dos años y que a mitad de 2019 no se recuperó nada de lo perdido el año pasado y el anterior. Piden un plan de recuperación del salario, ya que el porcentaje de acumulación de 26% a 27% siendo el aumento del 20%, menor en un 7%. Piden que la recomposición que se trate en esta reunión sea retroactiva al mes de julio, plasmada en un escrito del Frente Gremial.

Además recordó que la Legislatura aprobó una ley para el financiamiento de la cuestión presupuestaria en sueldos, por lo que requieren que se refleje en los haberes.

"Iniciamos este año atrasados salarialmente. Esto ya es insostenible, la gente no gasta más que lo que come, y pagar unos impuestos. El aguinaldo se fue", precisó Ustarez. Aseguró que mientras el Gobierno habla de paz social y atribuye a los conflictos gremiales como el de la UTA su pérdida, cuando liberan fondos tardíamente y los aumentos fueron impuestos sin paritarias.

Por eso aseguró que el Frente espera respuestas urgentes y que no se dilate la negociación.

Plantean que se aborde el pase a planta permanente porque no hay un relevamiento de cómo se hará, ni a quiénes alcanza, y aseguran que no fueron escuchados en la reunión de la Legislatura porque el decreto salió igual. "Queremos que se amplíe ese decreto y esa ley, a cubrir a todos los sectores que no han tenido recategorizaciones y pase a planta por los mecanismos normales, estamos hablando de médicos y otros", precisó asumiendo que gran parte de la administración sigue excluida.

En tanto los gremios docentes tendrían una convocatoria el día miércoles por la tarde.