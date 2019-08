Ongs buscan ayuda para festejar el Día del Niño

La Fundación "7 de Julio", "Fermín Morales", "Terapia de Sonrisas", el merendero "A Pulmón", el comedor "Rinconcito de los Peques" y "Por una sonrisa" son algunas de las instituciones jujeñas que quieren brindarle un Día del Niño especial a chicos que viven en situación de pobreza. Para eso, piden colaboración de la sociedad jujeña.

El sábado 31, el comedor "Rinconcito de los Peques" que está ubicado en el barrio San José de la ciudad de Palpalá realizará el festejo. A la institución asisten cerca de 100 chicos que viven en ese barrio. La Fundación "7 de Julio" se sumó al evento y se encuentra realizando una colecta de juguetes que estén en buen estado, también piden colaboración de payasos y peloteros para que los niños pasen una tarde especial.

Es importante señalar que el comedor se encuentra atravesando un duro momento ya que no poseen un lugar físico, los chicos comen a la intemperie y sobre cajones de verdura. Por lo que se los puede ayudar también con alimentos o sillas.

Para colaborar se pueden comunicar al 388-155759164 o 388-155728892 o mediante la página de Facebook: Fundación 7 de Julio. También se reciben donaciones en Belgrano 241 y Obispo Padilla 570, barrio Ciudad de Nieva.

También, la Fundación "Fermín Morales" que cumple la labor de contener a niños que están enfermos de cáncer y ayudar a sus familias, se encuentra organizando el Día del Niño el 15 de agosto.

Los que quieran sumarse pueden acercar donaciones de juguetes, golosinas o alimentos no perecederos. Los mismos son recibidos en Goyechea esquina Florida 132 del barrio San Martín de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15.30 a 19.30. O comunicarse al número: 388-154086507 y se pueden comunicar con el Facebook: Fundación Fermín Morales.

"Terapia de Sonrisas" hará lo suyo en una escuela rural ubicada en la localidad de La Ciénaga, Santa Catalina. Allí realizarán actividades recreativas junto a los niños y llevarán donaciones. Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa pueden hacerlo concurriendo ese día o colaborando con juguetes, mercadería en general, ropa o golosinas para los pequeños.

Los interesados pueden comunicarse con la institución vía Facebook: Terapia de Sonrisas o a través del número: 388-154682459.

Por su parte, el merendero "A Pulmón" es otra de las organizaciones que pretende brindarle un Día del Niño distinto a los más de 300 pequeños que asisten en busca de una merienda tres días a la semana.

El pedido de juguetes y golosinas también se solicita para este festejo que será el próximo 24 de agosto en el merendero que está ubicado sobre la calle Puerto Argentino, entre Chaile y Torres, del sector del asentamiento 16 de Mayo perteneciente al barrio Malvinas Argentinas.

Invitan a payasos o a personas que puedan cederles durante esa tarde peloteros o castillos inflables a que se sumen a la movida solidaridad.

Hinchas solidarios

El Movimiento "River Plate" también se sumó a ayudar al merendero. La semana pasada, mientras se reunieron a ver el partido que su club disputó el martes por Copa Libertadores, juntaron donaciones de mercadería y ropa que donaron a la institución del barrio Malvinas.

Los hinchas del "millo" se juntan a ver cada partido en un bar ubicado sobre la ruta 9, frente a la estación de servicio.

Piden colaborar con rifa de “Por una sonrisa”

“Por una sonrisa” lanzó una rifa solidaria para recaudar fondos para el festejo del Día del Niño que será en la localidad de Coranzulí, departamento de Susques. La misma se sorteará el próximo 17 de agosto y el valor del número es de $30.

Los premios serán ocho en total, ellos son 1º premio: un show del payaso Pomadita, 2º premio: 1 drone, 3º premio: un karting, 4º premio: 3 kilos de asado, 5º premio: 3 kilos de helado y 12 conos, 6º premio: 1 juego de ajedrez, 7º premio: 1 torta y 8º premio: 1 canasta de mercadería.

Además de la rifa, también precisan colaboración con leche, mercadería en general, golosinas y juguetes. Frecuentemente, “Por una sonrisa” brinda respaldo a merenderos y comedores de la provincia de Jujuy colaborando con donaciones o mediante juegos para los chicos. También suelen viajar a localidades del interior para realizar festivales y llevar donaciones.

Otra de sus tareas, la principal, es realizar visitas a personas en situación de calle. Su método de acción es a través de un recorrido nocturno todos los miércoles por los diferentes lugares en los que están apostadas estas personas llevándoles un plato de comida y una charla amena.

Para colaborar con la institución se los puede contactar a través de los números: 388- 155985194 o 388- 156861048. También por la página de Facebook: Por Una Sonrisa.

No solamente precisan ayuda para el festejo del Día del Niño, también, piden colaboraciones de alimentos para las comidas que preparan destinadas a las personas en situación de calle.

En ese sentido, Marcela Otazo, una de las referentes del grupo comentó, en diálogo con BEl Tribuno de JujuyP que “hace poco nos donaron una cocina pero aún no podemos usarla para la preparación de los menús porque no contamos con una garrafa. Apelamos a la solidaridad de la gente para que nos donen una o nos la vendan a un precio accesible para nosotros que hacemos todas estas tareas a pulmón”.

Trabajo en red

Instituciones solidarias de la provincia junto al organismo gubernamental que ayuda a personas en situación de calle crearon un grupo de Whatsapp para trabajar de forma coordinada. “Los de la calle” y tiene el fin de que cada persona que vive en la calle pueda recibir la contención que precisa si está atravesando algún momento difícil.