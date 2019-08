Solicita medicamentos para tratar su enfemerdad

La fibromialgia es una enfermedad crónica y multi sintomática, por lo que quienes la padecen deben realizar tratamientos con medicación. Patricia Ortega sufre Fibromialgia desde 2015 y si bien recibía medicamentos, desde hace un tiempo fueron suspendidos, por lo que busca obtenerlos nuevamente.

Ortega vive en el barrio Malvinas Argentinas y se encuentra atravesando un contexto de serias dificultades económicas, por ello no puede acceder a los medicamentos por su propia cuenta. Según relató, toma dos o tres cápsulas por día de pregabalina de 75 mg que la ayuda a aliviar el dolor que le causa esta enfermedad. Ocupa un total de 2 a 3 cajas al mes aproximadamente, y cada caja cuesta entre mil y dos mil pesos. "Me daban esos remedios por medio de la asistente social de mi barrio desde hace seis meses, pero eso se interrumpió y ahora no cuento con ellos. Sufro un intenso dolor que es de todo el tiempo y no me deja vivir bien", comentó.

Indicó que "es difícil estar en esta situación porque la fibromialgia no está reconocida como una discapacidad por eso es muy complicado que nos ayuden a llevar la enfermedad. Yo no puedo pagar estos medicamentos" dijo y remarcó que "el dolor no espera, me duele todo el cuerpo pero más las caderas, las piernas y los brazos. Es como si te hubiesen atropellado y tengo que tomar esta medicación de por vida".

También manifestó que hay un proyecto que se está tratando en la Legislatura y que lo lleva el diputado Rivarola.

Contó que entre los principales síntomas se encuentran la hipersensibilidad, el dolor crónico, sensibilidad al tacto y al medio ambiente, fatiga y cansancio, insomnio, colon irritable, falta de memoria, rigidez muscular, depresión crónica, ataques de pánico y ansiedad, entre otros. El síntoma más duro es el dolor en todo el cuerpo que se origina a causa de que las pacientes poseen las terminaciones nerviosas más desarrolladas que lo habitual y mayor cantidad de las mismas.

"Guerreras de la Fibro"

"Guerrera de la Fibro" es un grupo de mujeres que tienen fibromialgia y buscan que la misma sea contemplada dentro de una ley que las ayude a llevar el tratamiento. Son más de 80 las personas que tienen la enfermedad en la provincia. Invitan a institución y a las personas que padecen esta patología y necesiten contención y orientación a sumarse contactandose a través del número 388 154728030.