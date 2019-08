La Uocra acompaña a precandidatos del PJ

En Libertador, los precandidatos a diputados nacionales Julio Ferreyra y Florencia Romero de la lista 501 del Frente de Todos visitaron la sede de la Uocra Seccional Jujuy, donde se reunieron con dirigentes y afiliados al gremio, a quienes hicieron conocer sus principales propuestas.

Luego de agradecer la presencia de los precandidatos, Carlos Cárdenas, secretario general del gremio, afirmó que desde la entidad sindical están fuertemente involucrados en busca de un cambio de política económica, expresando que el actual Gobierno "lo único que hizo fue crear caos y un desastre económico por el cual muchos compañeros perdieron sus trabajos en infinidades de lugares. Incluso pretende querer quitar derechos adquiridos de los trabajadores durante mucho tiempo de conquista y luchas sindicales, compañeros que perdieron sus vidas en busca de estos derechos laborales".

Mencionó que este Gobierno, con cuatro años más de poder, va en busca de los derechos de muchos de los trabajadores. "Por eso estamos desde Uocra Central, la Seccional Jujuy y desde la Delegación Ledesma acompañando, luchando, trabajando, gestionando proyectos que sean beneficiosos para todos. Eso es lo que busca la Uocra como inclusión, igualdad, como justicia social, pilar fundamental en la base de la construcción principalmente del Movimiento Obrero", expresó.

"Apostamos a la gestión de don Julio, que seguramente llegará a la Cámara de Diputados donde podrá crear proyectos con la convicción de trabajar para los que menos tienen", aseguró.

Por su parte, Romero agradeció el recibimiento de la Uocra y dijo: "Es necesario que el pueblo se ponga de pie en estas elecciones, han pasado cuatro años en los que hemos sido sometidos a todo tipo de vejaciones, maltratos y persecuciones. La paralización de la obra pública se ve en las calles, en el salario de los pocos obreros que aún quedan en pie; no nos permiten la negociación colectiva y cuando hay nos imponen la conciliación obligatoria o sino nos imponen los aumentos que van por debajo del índice de inflación", aseguró. Recordó que Ferreyra realizó una excelente elección en junio, dándole al PJ de contar con 8 nuevos diputados provinciales, lo que nos da la posibilidad de luchar por leyes de más inclusión, trabajo y menos endeudamiento. Podemos decir que a partir del 10 de diciembre tendremos mayoría en la Legislatura provincial.

A su turno Ferreyra aseguró que tiene el compromiso de hacer escuchar la voz de los jujeños en Buenos Aires, agregando que están muy bien posicionados de cara a estas próximas elecciones, lo que preocupa al oficialismo. Por eso dijo que hay una campaña sucia en su contra, como la que lo responsabiliza de recibir una millonaria coima por parte de un sindicato. "Tengo la tranquilidad absoluta de conciencia de que quedó claro de que no recibí nada. Lo que pasó fue que cuando me fui del Registro Civil, en la conferencia de prensa dije que dejaba 25 millones de pesos, un poco más, y de allí sacaron lo que dije y lo agregaron a la reunión política, haciéndome aparecer como pidiendo una coima. La cuestión es que a mí nadie me puede torcer el brazo ni me va a poder comprar".

Por último, dijo que si es elegido, en el Congreso no votará ninguna ley que pudiera perjudicar a la gente y en especial a los trabajadores.