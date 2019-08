Las carrozas cuestan entre $ 100 mil y medio millón

A poco más de un mes del inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, los jóvenes jujeños comenzaron la titánica labor de construir sus carrozas y a su vez juntar los fondos para concretarla. El Tribuno de Jujuy consultó y percibió que los presupuestos van de 100 mil pesos a 500 mil pesos, y todos apelan al reciclaje para lograrlo.

En el caso de la Escuela de Minas, admiten que están un poco atrasados en su obra de dragones y vikingos. "El presupuesto que vamos a manejar este año es de alrededor de $ 300 mil, estamos tratando de darnos vuelta con el poco presupuesto que tenemos", explicó Santiago Ríos, jefe de carroceros.

En tanto, en el Bachillerato Nº 2 de San Pedrito el jefe de carroceros Yersson Aguilar planteó que para el carruaje necesitan colaboración este año porque el presupuesto es de 200 mil pesos. A pesar de contar con ingresos de la elección de la reina, prevén sumar con un evento de Kpop y los Sábados Estudiantiles. Piden que colaboren con latas de cervezas, corchos, jeans viejos y focos led quemados.

En el caso del Bachillerato Nº 6 prevén hacer carroza y creen que deben esforzarse más ya que el presupuesto rondaría los 150 mil pesos y para ello comenzaron a reunir materiales porque reciclarán. Sumarán fondos con lo que obtengan en los Sábados Estudiantiles y la elección de la reina del viernes. Así lo explicó Agustín Laureano, uno de los carroceros, quien detalló que van a acopiar materiales pidiendo colaboración a vecinos retazos de tela, sábanas, bolsas de cebollas, tapitas, corchos y cds.

En tanto, el Colegio Secundario Nº 1 de Alto Comedero tiene un presupuesto de 100 mil pesos para construir su carruaje. "Por eso estamos usando materiales reciclables para la construcción en general", explicó la docente asesora Ivone Coca, quien no obstante dijo que perciben que algunas carrozas que usan el reciclado no suman mucho puntaje, y estimó que se podría incentivar a quienes lo hacen.

Explicó que lo recaudado en la elección de la reina es parte de los fondos y prevén sumar reciclando. Por eso pidieron corchos, papel crepé de varios colores, tapas de gaseosa blancas, rojas y negras. Ya comenzaron con las flores, y trabajan a contraturno 20 carroceros, y aclaró que para los Sábados Estudiantiles usan su propio presupuesto.

Por su parte, la Escuela de Comercio Nº 1 "Ibarra" prevé gastar entre 250 a 300 mil pesos. Según la docente asesora Mónica Borja, aunque hicieron elección de la reina aún no llegan ni a la mitad del presupuesto, por lo que prevén usar material reciclado. Aún no comenzaron porque no conseguían canchón y recién están limpiando el terreno, y organizaron por áreas para construir la carroza. El año pasado usaron el 75% de material reciclado, reusaron leds y flores, pero no quedó para este año y deberán reemplazarlos.

Las técnicas llegan a medio millón de pesos

Mientras que en la Escuela Técnica Nº 1 de San Pedro se prevé que la carroza saldrá cerca de 500 mil pesos. La profesora asesora Norma Lobo explicó que están en pleno proceso de construcción, reutilizando los materiales; y piden papel de regalo, cajas de leche plateada, papel crepé celeste, blanco, verde y rojo. Para recaudar hacen venta de empanadas y dos bingos a $ 150, cuyo segundo sorteo será el 17 de agosto. Participan en el concurso de Rentas con tickets y tres alumnos en el preguntas y respuestas; además de la elección de reina y colaboración del municipio en el traslado.

En tanto, la Escuela Técnica de El Carmen según la asesora Teresa Prieto destinará entre 250 a 300 mil pesos para la carroza técnica. Para ello reciclan y reutilizan, hicieron una lota familiar y el 24 prevén hacer una “movida por la carroza” para recibir material, vender productos, ropa y comida. Reciclar usando botellas, tapas, diarios y plástico de embalaje.