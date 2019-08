El obispo pidió "tirar todos para el mismo lado"

Bajo un sol radiante y un cielo despejado los devotos del patrono capitalino celebraron con globos y pañuelos en el aire el recorrido de la imagen del Santísimo Salvador por las calles de la ciudad.

Palpalá y Caimancito honrarán hoy a San Cayetano con celebraciones de misas presididas por el obispo Daniel Fernández.

Como cada 6 agosto, gran cantidad de jujeños se hizo parte ayer de la fiesta patronal en la que, en su tradicional mensaje, el obispo Daniel Fernández se refirió a la ciudad de San Salvador como una gran familia, que, como todas, cada uno de sus integrantes presentan diferencias. En este marco, pidió por la unidad de los jujeños de cara a las próximas elecciones e invitó a reflexionar por el bien común.

"Estamos en tiempo de reflexión previo a este proceso eleccionario que nos pone a pensar en el bien común", contextualizó el obispo para luego pedir a los jujeños "tirar todos para el mismo lado".

"Vivimos en una sociedad tan dividida que muchas veces nos hace caer en la indiferencia y la mezquindad, nos haga caer en la trampa de pensar que nos podemos salvar solos o algunos, pero acá si no levantamos cabeza todos, no se levanta nadie. Debemos tirar todos para un mismo lado, para el lado del trabajo, de la cultura, de la educación, la solidaridad y del servicio pero hasta que no hagamos eso seguiremos lastimosamente divididos", reflexionó durante la misa celebrada en la explanada de la iglesia Catedral en la que estuvo acompañado por todos los sacerdotes de la Diócesis de Jujuy.

En esta ocasión, se celebró además el 7º aniversario de la toma de posesión de Daniel Fernández como quinto obispo de Jujuy, tras el deceso de su predecesor Marcelo Palentini.

Multitudinaria procesión

Así, se llevó a cabo la misa concelebrada ante cientos de fieles que coparon las calles circundantes a la iglesia Catedral tras la multitudinaria procesión que acompañó a la imagen de San Salvador.

Como en toda celebración, la música no faltó en el día del santo patrono. La banda de sikuris "Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya" encabezó la procesión seguida por jóvenes monaguillos impecables de blanco.

En la celebración tampoco faltaron los niños de la Infancia Misionera de la iglesia Catedral y las integrantes de la Legión de María.

Con la Bandera nacional en alto, abanderados y escoltas de 7º grado y de 5º año de los colegios Divino Redentor, Santa Teresita y Nuestra Señora del Huerto acompañaron también al santo patrono en su día.

Autoridades provinciales como el gobernador Gerardo Morales y municipales, entre ellos el intendente Raúl Jorge, entre otros funcionarios, hicieron el recorrido junto al obispo Daniel Fernández y los demás sacerdotes de la Diócesis.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el intendente Jorge expresó que "estamos acompañando a esta ferviente demostración de religiosidad y nos sentimos reconfortados por la expresión del pueblo que hace de esta ciudad un lugar mejor".