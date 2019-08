"La clandestinidad no se festeja": mensaje de Actrices Argentinas

El 8 de agosto de 2018, la Cámara de Senadores de la Nación negó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito por 38 a 31 votos. Sin embargo, el pueblo no olvida sino que mantiene en vigencia la lucha.



Una de las agrupaciones que se mostró más activamente dentro de las manifestaciones y del debate en favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue el colectivo Actrices Argentinas.



La junta de actrices, integrada por Dolores Fonzi, Laura Azcurra, Carla Peterson, Verónica Llinás, entre otras más, continúa exigiendo la necesidad de que el país goce del aborto legal, seguro y gratuito para abolir la clandestinidad y darle a las mujeres la posibilidad de elegir si llevar adelante o no un embarazo.

A través de sus redes sociales, se expresaron a un día de que se cumpla un año del rechazo al proyecto de ley y pidieron vestir de negro ya que "no hay nada que festejar".





"Hace un año, el Senado decidió perpetuar el aborto clandestino. Este 8 de agosto, SALGAMOS VESTIDXS DE NEGRO, el #8A no hay nada que festejar", sostuvieron, añadiendo el lema: de la campaña: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal YA, para no morir".



De este modo, Actrices Argentinas instauró una nueva frase, que no olvida y se diferencia de la postura de los senadores que votaron en contra del proyecto de ley: "La clandestinidad no se festeja".

Actrices en redes

Además de publicar el comunicado en la cuenta oficial del colectivo, muchas actrices decidieron expresarse en sus perfiles personales.

Laura Azcurra

La actriz y quien moderó la conferencia de prensa en defensa y apoyo a Thelma Fardín ante su denuncia por violación contra el actor Juan Darthés, se expresó un día antes de que se cumpla un año del rechazo por parte del Senado.

"Hace 1 año atrás nos preparábamos para un #8A histórico, esperanzador y con la ilusión de que nuestros representantes escuchen el pedido de tantxs argentinxs para aprobar una ley vital para la salud, la justicia social y la libertad de nuestras decisiones. Nos dieron la espalda, por creencias personales y/o religiosas, con ignorancia, sin empatía, con fundamentos débiles y hasta absurdos", sostiene en las primeras líneas de su post en Instagram.

"No apoyaron la necesidad urgente de esta ley, ni el pedido de miles de personas en la puerta del Congreso de la Nación en Buenos Aires y en la mayoría de las provincias de todo este país. Siento vergüenza por ustedes, raza política retrógrada, y compasión por cada familia que queda huérfana ante la muerte y desesperación por un aborto inseguro, en lo oscuro de la clandestinidad. ESTE #8A SALGAMOS TODXS A LAS CALLES VESTIDXS DE NEGRO PORQUE #laclandestinidadnosefesteja", continuó.

Y concluyó: "Este enorme movimiento que quiere dejar la hipocresía y abrazar con honestidad quienes somos, para crecer y sanar, estamos en todos lados, en cada rincón, y no vamos a parar hasta #quesealey. Educación sexual para DECIDIR, anticonceptivos para NO abortar, aborto LEGAL para no morir".

Verónica Llinás



Con una capucha negra y mirando hacia abajo, en solidaridad con las chicas que fallecieron producto de realizarse abortos clandestinos o por ser obligadas a parir, la actriz se unió a su colectivo.