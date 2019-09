Motorola presentó en Argentina su primer teléfono con cuatro cámaras

Motorola presentó desde Buenos Aires a todos los países de habla hispana su nuevo teléfono insignia el One Zoom. Se trata del cuarto integrante de la familia One, caracterizado por correr con Android puro, y por ser el primero de la marca tecnológica en incorporar 4 lentes en su cámara posterior.

La Usina del Arte del barrio de La Boca fue el escenario donde se posaron los ojos para recibir el nuevo equipo de Motorola que tomará la posta que deja el Moto Z3 Play. Es por eso que medios de comunicación, periodistas, influencers, y especialistas de distintos puntos de Latinoamérica, fueron testigos de la presentación regional del nuevo integrante de la familia One de Motorola, lanzado en simultáneo con la IFA de Berlín el pasado jueves por la tarde.

La presentación revistió gran importancia para la firma, tal es así que estuvo presente uno de los principales referentes a nivel global y creador del nuevo dispositivo, Rubén Castaño, vicepresidente Global de Diseño y Experiencia del Consumidor de Motorola, y que, junto al gerente general de Motorola Argentina, Germán Grecco, y la referente de Marketing Valería Fernández, se encargó de la conducción del evento.

Gran parte del desarrollo del nuevo equipo, sigue con los mandamientos de los usuarios consultados en diversas encuestas realizadas por la compañía. Es decir que, se trata de un celular desarrollado, según expresaron los voceros, teniendo en cuenta las preferencias de las personas que participaron de las consultas.

El One Zoom presenta por primera en la empresa tecnológica un celular equipado con una cámara con cuatro lentes: gran angular de 117º, zoom óptico 3x, con desenfoque ideal para primeros planos, y el principal de 48 megapixeles. Y, por si fuera poco, la cámara frontal integra un sensor de 25 megapixeles, como los cuatro lentes posteriores, integra tecnología quadpixel, que permite hasta cuatro veces más captación de luz por pixel.

De más está decir que se trata de un teléfono que hace mucho hincapié en la fotografía, es por eso que la mayor innovación está presente en este apartado, donde además se destaca la incorporación de inteligencia artificial, estabilización óptica por hardware y visión nocturna.

La técnica y la estética

Pero el Zoom, que pretende ser el hermano mayor de la familia One, integrada por One, el One Vision y el One Action, éste último presentado hace pocas semanas. Por eso, es que la capacidad técnica del One Zoom sobresale en relación al resto, incorporando 4 gigas de ram, 128 gigas de almacenamiento integrado con Google Photos, y un procesador Snapdragon 675 quad core de 2.0 ghz, el más grande utilizado por los equipos de Motorola vendidos en la Argentina. E incorpora una batería de 4.000 mah y cargador rápido con tecnología “Turbo Power”.

Además, presenta una estética distinguida y distinta a los demás equipos “One”. De hecho, viene con una pantalla Oled FullHd+ de 6,4” y lector de huellas digitales. Incorporando una pequeña pestaña sobre la pantalla donde se ubica la cámara de frontal.

En la parte trasera, debajo del panel donde se ubican los 4 lentes, está la insignia característica de Motorola, que esta vez es interactiva. Ya que está iluminada, y sus formas de destello y color sirven para identificar distintos tipos de notificaciones. Al mismo tiempo, el reverso del celular se diferencia de los demás equipos de Motorola ya que es opaco con la finalidad de que no queden impregnadas huellas ni marca al ser manipulado. Es de cristal 3d fabricado con siete capas de decoración, siendo la última “mate”, en colores azul, morado y gris.

Pruebas previas a la presentación

Más de un centenar de personas fueron testigos de la primera presentación de gran escala que realizó la Motorola en nuestro país. Y en ese marco, es que previo al lanzamiento del equipo, periodistas, influencers y especialistas invitados testearon algunas de las distintas funciones del equipo.

Los cuatro lentes y sus distintas funciones que integran el nuevo Moto One Zoom, fueron utilizados en distintos lugares de Buenos Aires, antes de la presentación formal. El parque El Rosedal de Palermo, el estadio Alberto J. Armando de Boca Juniors, y el Mercado de San Telmo, fueron las locaciones elegidas para poner prueba las principales funciones de la cámara que presenta un el sensor principal de 48 megapíxeles, otro gran angular de 117º, un lente con zoom óptico 3x, y un sensor de profundidad, que permite captar primeros planos y desenfoque en el fondo de la imagen.

Los pequeños lagos de Palermo, la vegetación y la fauna que componen el paseo El Rosedal, integraron la primera parada en la que se probaron las distintas funciones de las cámaras del nuevo dispositivo insignia de Motorola que, en la Argentina, tomará la posta que deja Z3 Play.

Luego fue la mítica “Bombonera” la locación dónde se pudieron explorar y explotar las funciones del zoom óptico y el lente gran angular, pasando con creces la prueba de luminosidad, calidad y de colores de las fotografías. Las tribunas y el campo de juego del estadio donde hace de local Boca Juniors, fueron los objetos de las fotografías captadas por los usuarios del nuevo dispositivo.

Por último, la gira de prueba, previa a la presentación formal del Moto One Zoom, finalizó en el mercado de San Telmo, uno de los sitios más emblemáticos del histórico barrio porteño, donde los primeros planos y las tomas con desenfoque en baja intensidad de luz fueron el foco de las pruebas.