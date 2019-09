Está casi todo listo para el nuevo aeropuerto de Jujuy

La ampliación y refacción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional "Horacio Guzmán" de Jujuy es una de las obras más relevantes que está llevando a cabo Aeropuertos Argentina 2000 en el país. Se trata de una transformación completa del aeropuerto, que apuntan a satisfacer las necesidades de los usuarios, elevar el nivel de confiabilidad y seguridad en aspectos técnicos y arquitectónicos, previendo la futura demanda operativa con mayor infraestructura, más moderna, confortable y eficiente.

El inspector de obra del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Diego Canovas, dijo que "tenemos todo listo para inaugurarlo y habilitarlo, ya que todo es cuestión de terminación de pinturas, detalles, toda la instalación está funcionando, así que en cualquier momento podemos abrir las puertas. Durante este mes vamos hacer la mudanza, el aeropuerto no va a parar en ningún momento, se va a operar una noche en el edificio viejo y al día siguiente se va a continuar aquí en el nuevo, no habrá ningún problema de servicio".

La nueva terminal está compuesta por tres cuerpos en los que están ubicadas las áreas administrativas de Aeropuerto Argentina 2000, los organismos aeronáuticos, las aéreas comerciales, el hall público de doble altura con espacios operativos y las oficinas de atención al pasajero. El hall de ingreso contará con 15 mostradores de check-in. "También se realizó un importante trabajo respecto a la iluminación, ya que se instalaron artefactos eficientes de bajo consumo y alta eficiencia tanto en los exteriores como en los interiores", remarcó Canovas.

Gracias a estas obras de modernización, el aeropuerto tendrá capacidad para que operen cuatro aeronaves en simultáneo, dos por manga y dos de manera remota. Además, cada manga estará preparada para recibir vuelos domésticos e internacionales. "La nueva infraestructura es ágil y eficiente y permitirá que el aeropuerto crezca en cantidad de pasajeros. Hoy opera con 400 mil anuales, pero las proyecciones indican que la demanda seguirá aumentando", apuntó.

Actualmente operan tres líneas aéreas: Aerolíneas Argentina/Austral, Andes y Flybondi. En promedio hay 5 frecuencias diarias que conectan con Aeroparque, El Palomar y Córdoba.

La referente en el aeropuerto de la empresa Flybondi, Paola Melano, dijo que "estamos ansiosos por la inauguración, porque nosotros empezamos a operar en marzo del 2018 justo cuando la obra se inició, y fuimos parte del crecimiento. La semana que viene estaremos trasladándonos a la nueva oficina, donde contaremos con tres mostradores. Nuestra empresa cuenta con 6 frecuencias semanales, operamos todos los días menos los martes".

El presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana), Gabriel Giannotti, expresó que "estamos trabajando para que el aeropuerto de Jujuy en este momento permita asegurar las operaciones aéreas, no digo que sean inseguras, sino que de alguna manera tengan mayor certeza, que no tengan que irse a otro aeropuerto porque no pueden aterrizar en Jujuy".



Una aeronavegación más segura

REFERENTES / GABRIEL GIANNOTTI Y MIGUEL CANOVAS EN EL AEROPUERTO DE JUJUY.

Giannotti dijo que el aeropuerto jujeño incorporará un sistema que se llama Awos que estará en los primeros meses del año que viene, que va a permitir que se reduzcan los requerimientos de visibilidad para aterrizar en la pista. También se ha incorporado lo que se llama el sistema de detección eléctrica, básicamente le da eficiencia al aeropuerto cuando hay tormentas eléctricas en las cercanías, para no parar las operaciones en la plataforma de cargas.

Asimismo dijo: “estamos mejorando en conjunto con la nueva torre, el equipamiento de comunicaciones, la red de transmisión de datos para todo lo que es el sistema de navegación aérea, y todo esto es importante porque desde el 2015 hasta el 2019 prácticamente se han multiplicado por dos el volumen de pasajeros, entonces se empieza a garantizar las operaciones, es decir que un avión que va a Jujuy, termine en Jujuy y no se vaya a otro lado. Las líneas verán que el aeropuerto tendrá mayor infraestructura para asegurar condiciones de operación”, apuntó.