Un jujeño salvó la vida de cinco personas al donar sus órganos

El dolor supremo de la muerte de una persona puede traducirse también en mensaje de esperanza para enfermos graves. Y es lo que ocurrió la madrugada de ayer en Jujuy.

La víctima de un accidente de tránsito se convirtió en donante de órganos y permitió salvar cinco vidas. El operativo tuvo también la particularidad de que fue la primera ablación hepática realizada por profesionales jujeños.

Después de una larga operación de ablación realizada durante la madrugada de ayer en el hospital "Pablo Soria" se extrajeron los riñones, las córneas, el hígado, el páncreas y el corazón, órgano del que se utilizarán las válvulas para devolver la salud a personas con enfermedades que requieren de trasplante.

La sublime actitud de donar los órganos trajo esperanza y felicidad a los pacientes que serán beneficiados a lo largo de todo el país con el tratamiento de alta complejidad, quienes estaban en lista de espera desde hace tiempo.

Si bien el donante jujeño no había explicitado su voluntad de donar los órganos, no manifestó su negativa, por lo que se considera viable retirar los mismos. Los órganos fueron distribuidos a los diferentes centros médicos argentinos donde se los requería y en las próximas horas serán implantados. Se trata de la intervención número 12 de este tipo que se realiza en Jujuy en lo que va del año, lo que ya supera las 11 que se practicaron durante todo el 2018. Además, la noticia genera expectativa, puesto que es la primera operación que realizan médicos jujeños en su totalidad.

Muchos pacientes están en lista de espera

Los receptores en lista de espera para la donación de órganos en la provincia son 184 pacientes actualmente, dijo días atrás el coordinador del Cucaijuy, Héctor Illanes.

Detalló que hay 136 que requieren un trasplante renal, 4 un doble trasplante renopancreático, 25 de hígado, uno de corazón, y 18 de córneas.

En cuanto a la provisión de la medicación, el coordinador provincial del Cucaijuy indicó que “hay 72 pacientes trasplantados que están bajo el programa de medicación por no tener obra social y tienen cobertura del Ministerio de Salud. Es decir que son los pacientes que no tienen obra social a los cuales se les pide la medicación a Nación a través del programa Remediar. Estos pacientes retiran la medicación directamente del Cucaijuy por lo cual no hay ninguna demora ni faltante. Ya se recibió el pedido para la cobertura hasta fin de año”.

Por otra parte, apuntó que los pacientes que necesitan trasplante renal o de córneas en la provincia tienen prioridad en los órganos que se donan en Jujuy pero en las listas hepática o de corazón se prioriza la probabilidad de muerte del paciente.