Le fueron a cortar la luz y a punta de pistola obligó a empleado a que se la reconecten

Detuvieron a un hombre de 52 años por obligar a punta de pistola a un empleado, de la empresa eléctrica Edea, para que le reconecte el servicio de energía de su hogar, ya que se lo cortaron por una supuesta falta de pago.

Los hechos ocurrieron el último martes en el partido de General Pueyrredón, Mar del Plata, pero este viernes se conocieron los hechos.

Todo comenzó cuando un operario, de 25 años, de la distribuidora de electricidad del interior más grande de la provincia de Buenos Aires, cortó el suministro de una casa en Batán. El dueño del hogar le dijo al joven que pasara a su vivienda para mostrarle las boletas pagas y explicarle que "todo se trataba de un error".

No obstante, allí dentro el hombre le mostró al operario de la empresa Edea un revólver calibre 38, se lo puso en la cabeza y le dijo: "Ves que no me vas a cortar la luz a mí". Frente a esta situación desesperante, el empleado le reconectó el servicio eléctrico y de ahí se fue directo a una comisaría para denunciar lo ocurrido.

El hombre que amenazó al joven quedó detenido y fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. Por orden del fiscal Fernando Castro y de la Justicia de Garantías, la policía allanó el domicilio del acusado. En el operativo la policía secuestró un revolver calibre 38 marca Rossi con seis municiones colocadas, una escopeta marca Harrington, dos escopetas de un caño y una caja de municiones.