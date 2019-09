Quispe se sube al ring

Una prueba más. Ariel "La Parka" Quispe está radicado en Valentín Alsina (Lanús, Buenos Aires) desde inicios de 2019 y antes que culmine el año obtendrá su licencia profesional para pelear por un título de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), pero previo a eso esta noche (20.30 o 21) en Lanús se verá las caras con Francisco Parra del Club Huracán de Parque Patricios en la categoría hasta 64 kg.

Los aficionados a kilómetros de Buenos Aires podrán ver la pelea en la transmisión de Facebook de la Escuela de Box Sindicato de Carne.

El púgil siderúrgico de 28 años peleará por el título "El Campeón de La Liga de las Estrellas" en lo que será su penúltimo combate amateur ya que la licencia profesional está en trámite y el mismo boxeador contó que "me confirmaron que a fin de año debutaré en ese ámbito. Mi objetivo es llegar a pelear profesionalmente en Buenos Aires y después ir a Palpalá y hacerlo frente a mi gente con su aliento y apoyo. La idea es ir por el título Argentino, ser campeón", manifestó.

Esta nueva oportunidad será trascendente para Quispe que se mantiene expectante de poder seguir sumando experiencia y colocar su nombre en lo más alto representando a Jujuy y al país. Y por ese motivo

adelantó que "mi rival (Parra) es muy fuerte y lo que sé es que es uno de los mejores de Buenos Aires a nivel amateur, viene con muy buenas peleas y en realidad es una revancha porque yo hace un tiempo le gané y por eso me la pidió. Es un boxeador muy técnico y ligero, es un rival bravo. Por eso mi metodología es achicar a distancia y no dejarlo pensar, ser constante y darle muchos golpes porque cuanto más sean mejor para mí. Es que si lo dejo pensar se me complicará y debo estar muy concentrado", subrayó.

También resaltó que "como todo boxeador amateur tuve que hacer un esfuerzo porque para el pesaje me pidieron que baje 2 kg y me tuve que deshidratar, ser fuerte y no tomar agua pese a la sed que tenía pero seguí entrenando y con todos los pasos al pie de la letra en las comidas", sentenció.

Ariel Quispe ahora le brindó la revancha a Parra, la anterior ganó el jujeño televisada por TyC Sport, y hoy arrancará pasadas las 20.30.