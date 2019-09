Ferreyra: “El gobierno jujeño tomó una deuda millonaria que no va a poder pagar”

La oposición de la provincia sigue apuntando hacía la deuda que contrajo el gobierno durante estos cuatro años, la falta de datos de la misma y el temor de no poder pagar los montos adeudados, complicando aún más el panorama actual.

El ahora candidato a diputado nacional en segundo término, Julio Ferreyra, habló sobre la deuda provincial y las posibles complicaciones para pagar la misma. “La irresponsabilidad con la que se contrajeron los préstamos es posible que terminen con el gobierno. Yo me atrevo a decir que, salvo un imponderable, el gobierno no va a soportar la presión de la deuda que tiene, no creo estar equivocado”.

Por otro lado, el ex candidato a gobernador deslizó la posibilidad de que el gobierno nacional tampoco ayude a hacer frente a estos pagos, complicando aún más la realidad. “Ahora estamos organizándonos, porque el gobierno de la provincia vemos que no va a poder afrontar la presión de su deuda, es una deuda millonaria que no se va a pagar y Nación no va a poder ayudar tampoco”.

Por último, Julio Ferreyra dijo que es necesario gestionar recursos por fuera del gobierno para que lleguen a los comedores, ya que la pobreza aumentó. “soy partidario de gestionar fondos para comedores infantiles y manejarlos por fuera del gobierno para que lleguen a los niños y haya control. El hambre ha aumentado, es porque no da resultado la política y la administración de los recursos”.