Circula una falsa noticia por supuestas multas por conducir y hablar por celular

Desde hace una semana aproximadamente un mensaje empezó a circular a través de las redes sociales y sistemas de mensajería de usuarios jujeños, en el que se alertaba el supuesto inicio de la fiscalización a través de las cámaras de seguridad del uso de telefonía celular al momento de conducir. El mismo mensaje rezaba que la multa rondaba los 147.000 pesos.

La cuestión, es que la cadena que terminó llegando a grupos de periodistas y a nuestro medio terminó siendo una noticia falsa. Es que consultadas fuentes del área de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, descartaron la veracidad de la información.

De más no está advertir que no hay utilizar el teléfono celular al momento de manejar, y que incluso existen sanciones para quienes sean detectados haciéndolo. Pero, el uso de las cámaras de seguridad para su fiscalización no es real.